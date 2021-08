Komende nachten volop kans om vallende sterren te zien: 'Omstandigheden zijn gunstig'

Komende nachten zijn er naar verwachting vallende sterren te zien (foto: Pixabay)

Het hoogtepunt van Perseïden-meteorenzwerm wordt in de nacht van donderdag op vrijdag verwacht. Maar ook in de komende nachten is er waarschijnlijk al een lichtshow aan de sterrenhemel te zien.

"Voor komende nacht ziet het er vrij goed uit", zegt weerman Jules Geirnaerdt. "Het is niet helemaal onbewolkt, meestal is het helder met een beetje hoge bewolking." De nacht van woensdag op donderdag is er iets meer bewolking, maar ook dan zijn er volgens de weerman nog flinke perioden met helder weer. "Niet slecht dus voor de vallende sterren", aldus Geirnaerdt. Een nacht later, tijdens het hoogtepunt van de sterrenregen, verwacht de weerman dat het ook helder is, met af en toe wat bewolking.

Het felle maanlicht lijkt het zicht op vallende sterren ook niet te veel te bederven. Afgelopen zondag was het nieuwe maan, waardoor het hemellichaam het grootste deel van komende nachten niet te zien is.

Wat houdt de Perseïdenzwerm precies in?

"Elk jaar passeert de aarde in de eerste weken van augustus door een stroom van stofwolkjes die in de ruimte zweeft", legt Rijk-Jan Koppejan van de sterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg uit. Op het moment dat de aarde door de puinwolk vliegt, verbranden de deeltjes in de dampkring. De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen.

Vallende sterren (foto: Robin Hardeman)

Volgens Koppejan zijn de deeltjes vaak niet groter dan een millimeter Zo'n sterrenregen gebeurt verschillende keren in het jaar, maar de Perseïdenzwerm is het bekendst. Daar heeft Koppejan wel een verklaring voor. "Omdat veel mensen dan op de camping buiten zitten. Dus dan valt het op."

Mooier dan vuurwerk

Koppejan is nog steeds enthousiast als de aarde een flinke stofwolk nadert. "Het is een van de mooiste hemelverschijnselen en mooier dan vuurwerk van oud op nieuw. En ook nog goedkoper om te beleven", zegt Koppejan lachend. "Je gaat lekker buiten in je luie stoel zitten. En vooral de uren na 0.00 uur, dan is het gewoon genieten."

Volgens Koppejan blijven we altijd plezier houden van de vallende sterren, het houdt niet ineens op. "Het blijft oneindig doorgaan. Het is een zwerm van deeltjes over een heel lang spoor verdeeld. Het zijn er zo verschrikkelijk veel. De aarde is een klein polletje en de zwerm is vrij groot. Die raakt niet op. De stofdeeltjes zijn vaak niet groter dan een millimeter of twee millimeter." Door de snelheid waarmee ze door de hemel flitsen, meer dan 200.000 kilometer per uur, lichten ze op. En dat gebeurt allemaal op tachtig kilometer hoogte.

Wie bang is om te kijken, wordt door Koppejan gerustgesteld. "Er valt niets op de aarde. Het is absoluut veilig om naar te kijken. Ze verbranden op tachtig kilometer hoogte."