Zeeuw aangehouden en drie verdachten langer vast voor geweldsincidenten Schouwen

In totaal zijn er nu vijf jongens opgepakt voor de incidenten (foto: Politie)

De 17-jarige Tholenaar is de eerste Zeeuw die is aangehouden voor betrokkenheid bij de incidenten. Eerder werden al vier jongens uit Zuid-Holland opgepakt. Het gaat om jongens van 14, 16, 17 en 18 jaar oud. Drie van hen blijven dus langer vastzitten.

Tien slachtoffers

In totaal hebben zich nu tien jongeren bij de politie gemeld die slachtoffer zijn geworden van de acht ernstige mishandelingen en twee berovingen. De politie heeft nog van zeker van één mishandeling beeldmateriaal, waar nog geen aangifte van is gedaan. Ook sluit ze niet uit dat er nog meer aangiftes worden gedaan. De incidenten vonden voornamelijk plaats in Scharendijke, maar ook in Burgh-Haamstede en Renesse.

De politie verdenkt de groep ervan dat ze meerdere geweldsincidenten hebben gepleegd op Schouwen-Duiveland tussen 30 juli en 6 augustus, een overzicht:

30 juli, 02.30 uur:

Bij een strandpaviljoen bij de Brouwersdam wordt die nacht een 19-jarige man uit Swalmen zwaar mishandeld. De Limburger krijgt samen met vier andere vrienden een woordenwisseling met een grote groep. Zonder aanleiding wordt de man aangevallen en meerdere keren geschopt en geslagen in zijn gezicht. Hij ziet kans om weg te rennen, maar wordt daarna nog een keer te grazen genomen. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen, waar blijkt dat hij zijn neus heeft gebroken. 31 juli, 01.30 uur:

Aan het begin van de Brouwersdam wordt die nacht een 19-jarige man uit Scharendijke plotseling geslagen door een groep. De jongeman kan ontkomen, waarna getuigen de daders hebben zien wegrennen. Het slachtoffer is bij een huisartsenpost aan zijn verwondingen behandeld. 1 augustus, 02.00 uur:

Een 19-jarige man uit Yerseke is op het strand bij de Brouwersdam wanneer hij met twee vrienden de groep tegenkomt. Er ontstaat ruzie waarna de jongeman klappen krijgt in zijn gezicht. Hij loopt hierbij onder andere letsel op aan zijn gebit. 2 augustus, 01.30 uur:

Een 23-jarige man uit het Noord-Brabantse Westerhoven wil bij het fietserstunneltje van Scharendijke iemand helpen die wordt geschopt en geslagen. Daarop richt de groep zich op hem, waardoor hij meerdere keren in het gezicht wordt geschopt en geslagen. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen, waar blijkt dat zijn kaak is gebroken. De man die als eerste wordt geschopt, heeft zich nog niet gemeld bij de politie. 4 augustus, 01.30 uur:

Aan het begin van de Brouwersdam wordt een man van negentien uit Renesse door zeker zes jongens in elkaar geschopt. Hij weet te ontkomen, maar loopt diverse verwondingen op aan zijn hoofd. 4 augustus, 01.30 uur:

Bijna rond hetzelfde tijdstip en ook weer aan het begin van de Brouwersdam wordt een 17-jarige Duitse jongen aangevallen. Toen hij dacht dat de dader een mes wilde pakken, rende hij weg. De twee daders gaan er daarna vandoor met zijn fiets. 4 augustus, 04.15 uur:

Een 19-jarige jongen uit de gemeente Renkum was op vakantie in Zeeland samen met vrienden. Hij komt de groep tegen die zijn fiets wil hebben. Onder dwang staat hij hem af, maar daarbij wordt geen geweld gebruikt. 5 augustus, 03.15 uur:

Bij een strandpaviljoen aan de Brouwersdam komt een 22-jarige man uit Barneveld in contact met de groep. Ze zoeken de confrontatie op waarna de Barnevelder wordt aangevallen. Hij valt daarbij op de grond en wordt meerdere keren geschopt en geslagen. Hij loopt daarbij verwondingen op, maar hoeft niet naar de dokter. 6 augustus, 00.45 uur:

Afgelopen vrijdag is het, tot nu toe bekend, laatste incident op een camping aan de Maireweg in Burg-Haamstede. Twee jongens worden in elkaar geslagen door de groep, met botbreuken tot gevolg. De twee slachtoffers van 22 en 21 jaar uit Schouwen-Duiveland lopen meerdere breuken op in het gezicht. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht.

