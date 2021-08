Samen optrekken om werknemers naar Zeeland te halen: 'Het is een soort emigreren'

Volop vacatures die niet opgevuld worden in Zeeland (foto: ANP)

Talent Service Zeeland is een initiatief van onder andere reclamebureau LMG, adviesbureau LEV en de Zeeuwse Connectie. "De mensen in Zeeland zijn onvoldoende voor al die vacatures. Mensen van buiten Zeeland moeten erbij", zegt Jim Goedhart van de Zeeuwse Connectie. Volgens hem is het goedkoper en efficiënter om gezamenlijk op te trekken. En dat is nodig. "Het is een soort emigreren. Het gaat niet per se heel gemakkelijk. Het kost tijd en geld." Als mensen over de streep getrokken zijn om naar Zeeland te verhuizen, wordt gekeken welk bedrijf het best bij iemand past.

Landing zo zacht mogelijk maken

Karin van Oosten van LEV zegt dat de initiatiefnemers zelf geen commercieel belang hebben bij het initiatief. "We proberen de landing zo zacht mogelijk te maken. We informeren mensen en laten zien wat mogelijk is." Goedhart vult aan dat er heel wat bij komt kijken. Zo moet een partner soms ook aan een baan geholpen worden en een school worden gezocht. "Er zijn wat drempeltjes. Wij zijn er op gericht die drempeltjes - de vragen en tegenwerpingen - weg te nemen. Dat kan maanden tot jaren duren."

Van Oosten legt uit dat de nood steeds meer toeneemt. "In het begin waren er alleen mensen in ict en techniek nodig. Nu zie je het ook bij transport, zorg en het midden- en kleinbedrijf. Het UWV geeft aan dat er meer vacatures zijn en minder WW-uitkeringen." Volgens Van Oosten probeerden bedrijven in het verleden personeel van elkaar af te snoepen met andere voorwaarden. Nu is de krapte zo hoog dat er buiten Zeeland gezocht moet worden.

Geremd in groei

"Bedrijven worden geremd in groei, omdat ze niet voldoende mensen hebben. Dat is niet alleen lastig voor bedrijven, maar voor de hele Zeeuwse economie." Hij ziet de vergrijzingsgolf die er in Zeeland aankomt dan ook als een kans. "Er is behoefte aan jongeren. Uiteindelijk is de carrièrekans in Zeeland groter. Een bovengemiddeld aantal mensen is met pensioen. Het is een mooie kans om in Zeeland aan de slag te gaan. Voor de kwaliteit van leven, maar ook vakinhoudelijk. Ik denk dat het fijner is om in Zeeland huisarts te zijn dan in sommige steden.

Jacco Driessen, directeur en accountant bij DRV, is aangesloten bij Talent Service Zeeland en heeft daar verschillende redenen voor. "Je zou kunnen zeggen dat onze groei geremd wordt door gebrek aan mensen. In feite ben je met z'n allen in dezelfde vijver aan het vissen. Uiteindelijk is het ook een beperkte vijver. Op den duur heb je alle kandidaten voorbij zien komen."

