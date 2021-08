Zeeuwen in coronajaar topfietsers van Nederland

De Zeeuwen fietsten vorig jaar 105 kilometer verder dan het jaar ervoor (foto: Ria Brasser)

Terwijl in de andere provincies het fietsen in 2020 een beetje afnam ten opzichte van het jaar daarvoor, als gevolg van thuiswerken en thuisonderwijs, laten de Zeeuwen in het coronajaar als enige een toename in hun fietskilometers zien. Dit CBS-onderzoek is gebaseerd op een veel veel bredere, doorlopende enquête onder 63.000 Nederlanders.

Meer recreatieve kilometers

Uit een analyse die de BOVAG maakte van bovenstaande CBS-cijfers blijkt dat de toename in Zeeland vooral te danken is aan de stijging in de recreatieve kilometers die de Zeeuwen maakten. Wij maakten in dat jaar gemiddeld de meeste toerkilometers (389) van alle provincies. Maar de fiets is vorig jaar ook vaker gepakt om uit te gaan of om te gaan winkelen.

Zeeland is daardoor in één jaar tijd opgestoten van de vijfde plaats op de Nederlandse ranglijst van fietsprovincies naar de eerste plaats. Onderaan in de Nederlandse ranglijst (niet in deze grafiek te zien) komt Flevoland: Flevolanders fietsten gemiddeld in één jaar slechts de helft van wat de Zeeuwen fietsen.

De vergelijking van 2020 met 2019 is niet helemaal eerlijk. Want 2018 was een veel beter fietsjaar voor heel Nederland dan 2019. Ook in Zeeland werd in 2018 meer gefietst dan in 2019, maar nog niet zoveel als in 2020.