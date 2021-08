Na tachtig jaar werkt er bij de KNRM in Breskens straks geen beroepsschipper meer

Rino van Voren is de vrijwilliger die het aanspreekpunt wordt van het KNRM-station in Breskens (foto: KNRM Breskens)

Eind vorig jaar vertrok de laatste beroepsschipper. Sinds zijn vertrek draait het reddingsstation al alleen op vrijwillige schippers. Volgens de KNRM was dat een uitdaging aangezien het een kleine groep was die dat kon en er wel 24 uur per dag gedurende het hele jaar met een reddingsboot uitgevaren moet kunnen worden.

In de afgelopen periode zijn er meer bemanningsleden opgeleid tot plaatsvervangend schipper en daardoor heeft de KNRM nu genoeg mensen om door te gaan als volledig vrijwilligersstation. Rino van Voren is aangesteld als aanspreekpunt voor de bemanning. Hij is al veertien jaar vrijwilliger, waarvan zeven jaar als plaatsvervangend schipper.

Ongelofelijk trots en vereerd

"Alle vrijwilligers van ons reddingsstation hebben een enorme veerkracht getoond nadat er twee keer kort na elkaar een beroepsschipper wegviel", zegt Van Voren. "Met veel enthousiasme is alles opgepakt en hebben we laten zien dat we goed in staat zijn om de reddingboot van Breskens 24 uur per dag operationeel te houden. Ik ben ongelofelijk trots en vereerd dat ik de kans krijg om dit succes samen met alle vrijwilligers verder voort te zetten."