Metershoog kunstwerk Brood en Vis in Breskens krijgt douche

Vanaf de grond valt het niet direct op. Je ziet vooral een grote hoogwerker met daarop een man met een speciale hogedrukspuit aan het werk. Als je dichterbij komt valt het werk van De Vrieze wel degelijk op: "De vernislaag moet eraf en de verf moet blijven zitten natuurlijk. De vernis is aangetast door uv-straling en vuiligheid. Dus daar moet ik op letten. De ondergrond moet zo goed mogelijk worden zodat het kunstwerk straks weer opnieuw beschilderd en gerestaureerd kan worden."

Gered door brandweer

Voor De Vrieze is het de tweede keer dat hij een kunstwerk van Beerens onder handen neemt: "Ik heb een paar jaar geleden het kunstwerk op de watertoren van Oostburg schoongemaakt. Dat was nog wat hoger dan dit en toen had ik een speciale lift aan de buitenkant. Helaas ging die op een dag kapot en moest de brandweer komen om mij met een hoogwerker eruit te halen. Maar mooie klussen zijn het zeker op deze hoogte."

Het kunstwerk Brood en Vis in Breskens wordt schoongemaakt (foto: Omroep Zeeland)

Dagenlang staat Peter de Vrieze op ongeveer een meter van het kunstwerk. Dan gaan ook dingen opvallen die je anders niet zo snel ziet: "In het oog van de onderste vis heeft Johnny Beerens zichzelf geschilderd als een soort handtekening. De ondergrond bestaat ook uit allemaal verschillende platen met randen die in elkaar overlopen. Dan zie je pas hoe bijzonder dit werk gemaakt is en hoe knap het is dat je dit voor elkaar krijgt."

Verhuizing naar Terneuzen

De graansilo in Breskens waar het kunstwerk op staat gaat binnenkort tegen de vlakte om plaats te maken voor woningen. Bij De Vrieze, die in Aardenburg woont, doet de verhuizing naar Terneuzen wel een beetje pijn: "Het is fijn dat het bewaard blijft natuurlijk. Maar er is hier in Breskens al zoveel veranderd. De visserij is minder geworden en straks gaat misschien de vismijn ook nog weg. Dan is het erg jammer dat er in Breskens geen plaats is gevonden om dit een tweede leven te geven."