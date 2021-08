Zeeuwse Adrienne moest vandaag bewijzen dat ze nog leeft

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben vandaag sensusdag", zegt Adrienne. "Dat wordt één keer in de vijf jaar gedaan en dan krijg je als inwoner allerlei demografische vragen voorgeschoteld." Aan de van oorsprong Kortgeense werd gevraagd of ze nog in Australië woont en wie er allemaal bij haar wonen. Maar de vragen gingen ook over andere zaken. "Of ik in het leger had gezeten of dat ik vrijwilligerswerk doe. Het was een beetje willekeurig."

De hoofdreden van het onderzoek is volgens Adrienne de telling van het aantal mensen in Australië. "In Nederland schrijf je je in bij een gemeente, maar hier doe je dat niet. Australiërs zijn een stuk meer nomadisch ingesteld. Volgend jaar komen de uitslagen en dan weten we hoeveel mensen er er bijvoorbeeld in West-Australië wonen."

