Ondernemers Renesse niet bang voor imagoschade: 'Vroeger gebeurde er iedere avond wel wat'

Bruno van der Hoek is niet bang voor imagoschade van Renesse (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van der Hoek gaat dit om incidenten. "Er zitten hier op de kop van Schouwen 80.000 mensen en dat betekent dat het allergrootste deel er niet eens iets van meekrijgt. In vergelijking met tien jaar geleden zijn er veel minder jongeren in de zomer op het eiland. Er zijn nog een paar kroegen, er is nog een uitgaansleven, maar het is maar het is in veel kleinere vorm. Renesse heeft landelijke bekendheid en dit soort incidenten wordt dan ook makkelijk opgepakt door de nationale media."

Meer blauw op straat

Het geweld van afgelopen weken heeft ervoor gezorgd dat de inzet van politie is opgeschaald. Zo is er in de avonduren nu meer blauw op straat. Iets wat in het begin van het seizoen niet zo was.

'De meeste toeristen krijgen van die incidenten niks mee' (foto: Omroep Zeeland)

Van der Hoek is blij met die beslissing en wil kijken of dit volgend jaar ook vanaf de seizoensstart mogelijk is. "Wat ons betreft complimenten voor de daadkracht van de politie. Maar eigenlijk zeggen wij: het is een badplaats, dus we moeten dit in het begin van het seizoen al oppakken."