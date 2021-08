Dorpshuis Aardenburg komt volgend jaar te koop en is in beeld als plek voor jonge kunstenaars

Het huidige dorpshuis in Aardenburg komt volgend jaar leeg te staan (foto: Google Maps)

Het dorpshuis komt volgend jaar leeg te staan als het nieuwe multifunctioneel centrum in Aardenburg klaar is. Dan verhuizen de basisschool, kinderopvang en het dorpshuis met zijn gebruikers naar de nieuwe plek aan de Sint Bavostraat.

Voorzitter Willem de Stigter van de stichting Aardenburg Kunstenfestival zou het mooi vinden als het huidige dorpshuis het epicentrum van een internationaal project 'Artists in residence' en uitvalsbasis voor het jaarlijkse festival wordt. Jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen in dit kunstencentrum dan werken en verblijven.

Volgens De Stigter is hier zeker belangstelling voor en kunnen verschillende fondsen worden aangeschreven om het plan te realiseren.

Gebouw behouden voor heel Aardenburg

De Stigter wil heel graag dat het dorpshuis behouden blijft voor de inwoners van Aardenburg. Hij zou het heel zonde vinden als het pand door een investeerder of particulier wordt opgekocht, zoals ook met het oude schooltje en het stadhuis op de Markt in Aardenburg is gebeurd. Het gaat hem aan het hart dat het markante schooltje - een tikje verscholen naast het voormalige stadhuis, waar zoveel Aardenburgers naar school zijn geweest - is 'verkwanseld' aan een Belg en nu enkel in gebruik is als opslag.

Niet aan hoogste bieder verkopen

De gemeente wil de stichting niet toezeggen dat deze het gebouw 'één op één' kan overnemen. In een reactie laat zij weten dat gebouwen die voor de gemeente geen functie meer hebben, volgens de nota strategische eigendommenbeleid worden verkocht of afgestoten. De verkoop moet openbaar gebeuren: iedereen moet dus in aanmerking kunnen komen voor het aankopen van een gemeentelijk object.

Een besluit over de verkoop heeft Sluis nog niet genomen. "Zodra het pand openbaar in de verkoop gaat, staat het de stichting vanzelfsprekend vrij om een plan in te dienen", aldus een woordvoerder.

Stichting Aardenburg Kunstenfestival hoopt de gemeente niet voor de hoogste bieder gaat, maar oog houdt voor het belang van Aardenburg. "We geven ons nog niet gewonnen."