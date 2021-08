Gérard de Nooijer, 'De Zeeuw in Zhengzhou', vertelt over zijn nieuwe voetbalavontuur in China

Gérard de Nooijer schreeuwt zijn ploeg toe (foto: Orange Pictures)

In februari maakte De Nooijer, toen nog assistent-trainer bij Sparta, bekend zijn aflopende contract op Het Kasteel niet te verlengen, omdat hij graag weer als hoofdtrainer aan de slag wilde. De afgelopen maanden bleef het in Nederland echter stil rondom de persoon van De Nooijer.

"Er waren wel wat mogelijkheden, maar dit speelde al een tijdje", reageert De Nooijer, die al vanaf half juli in China verblijft. Via-via kwam de oud-voetballer van onder meer SC Heerenveen in contact met zijn Chinese werkgever, die na het vertrek van Joop Gall op zoek was naar een nieuwe Nederlandse trainer.

Opleider uit Oost-Souburg

Bij zijn nieuwe club Zhengzhou wordt De Nooijer trainer van de Onder 19. "Eigenlijk is het een voetbalacademie, een van de beste van China", legt de Souburger uit. "De spelers zijn van high schools en willen naar een zo goed mogelijke universiteit. Om daarvoor in aanmerking te komen heb je veel punten nodig en deze jongens kunnen die via het voetbal verdienen."

Beluister hier het gesprek tussen verslaggever Tom Druppers en De Nooijer

De Nooijer woont in Zhengzhou, een stad van bijna tien miljoen inwoners. "Da's wel een groot verschil met Oost-Souburg, ja, haha. Ik woon in een prima appartement, er zijn ook een aantal Nederlanders waar ik al contact mee heb gehad. Maar ik kan ook goed op mezelf zijn, dus dat komt wel goed, zeker als straks de competitie start."

Clausule in Chinees contract

Vandaag tekende De Nooijer een eenjarig contract bij Zhengzhou. Toch is het niet helemaal uitgesloten dat we de oefenmeester dit seizoen nog langs de lijn zien bij een club in Nederland. "Er is in mijn contract een clausule opgenomen", zegt De Nooijer. Als de kans zich voordoet om ergens hoofdtrainer te worden is een vertrek dus mogelijk. "Maar ik ben wel iemand die vaak zijn contract uitdient."