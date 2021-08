Goedemorgen! Aangespoelde dode eenden, vakantiehuisjes en nieuwe klus De Nooijer

Op eendenkooiexcursie, vakantiehuisjes en nieuwe klus De Nooijer (foto: Adrie Gideonse)

Op stranden in de gemeente Vlissingen en Veere zijn de afgelopen dagen meer dan tweehonderd dode bergeenden aangespoeld. Het is niet duidelijk waaraan de vogels zijn overleden. De oorzaak hiervan wordt momenteel onderzocht.

Verkochte vakantiehuisjes

De bouw van het park moet nog beginnen, maar bijna alle 124 vakantiehuizen op het Dormio Resort Nieuwvliet-Bad zijn al verkocht. Een tweede woning aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust is immens populair. Het nieuwe park, waarvan de bouw na de bouwvak start, ligt tussen de Lampsinsdijk, de Sint Bavodijk en de Nooddijk, omgeven door campings en andere parken in Nieuwvliet-Bad.

Artist impressie van het nieuwe vakantiepark in Nieuwvliet-Bad. (foto: Dormio Group)

Gérard de Nooijer kiest opnieuw voor een trainersavontuur in China. De Oost-Souburger wilde graag weer op eigen benen staan en gaat dat doen als jeugdtrainer van het Chinese Zhengzhou. Toch is het niet helemaal uitgesloten dat we De Nooijer dit seizoen alsnog langs de lijn zien in Nederland. "In mijn contract is een clausule opgenomen."

Start muziekfestival

Vandaag begint in Zeeuws Vlaanderen het Scaldis Kamer Muziek Festival. Er is operamuziek in Axel, aanstormend talent in het café in Emmadorp en een wereldpremière in Kloosterzande. Het wordt de achtste editie van het muziekfestijn.

Een boomgaard waar de appels rijp zijn in Wolphaartsdijk (foto: Annelies Meerbach-Kik)

Weer

Een hogedrukgebied boven Duitsland zorgt vandaag en donderdag voor veel

zon met wat hoge bewolking en enkele stapelwolken. Er staat vandaag een

zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west, de maximumtemperatuur is

ongeveer 21 graden aan zee, landinwaarts wordt het 23 of 24 graden.