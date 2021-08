Eindelijk, het kon weer, een excursie bij eendenkooi Slikkebosch

Een eend die is gevangen in een pijp (foto: Omroep Zeeland)

Anderhalf jaar waren er door de coronapandemie geen excursies mogelijk in Oostkapelle, maar deze weken liepen er drie keer maximaal vijftien bezoekers mee met boswachter Pim van der Meij. Ook dinsdagavond leidde hij zijn gezelschap door het moerassige kooibos. "Er worden hier geen eenden meer gevangen, dat kan ook niet met excursies en onze rondleidingen hier, dan verstoor je de eenden die er zijn", zegt Van der Meij.

86-jarige kooiker

De laatste keer dat hier eenden werden gevangen was in 2002. "De toenmalige kooiker, dat is de beheerder van de eendenkooi, was 86 jaar oud. Hij was zijn hele leven kooiker geweest. Een opvolger was er niet", vertelt Van der Meij de mensen die op de excursie zijn afgekomen, tien volwassen en twee kinderen.

Dit wordt een pijp genoemd waar de eenden doorheen zwemmen (foto: Omroep Zeeland)

Een van de deelnemers aan de excursie is Annemiek van der Vellen uit Zutphen. "Zo mooi hier, werkelijk een prachtig gebied. Maar ik ben blij dat er geen eenden meer worden gevangen, zo zielig." Haar man Joost is ook onder de indruk. "Ik ben nog nooit in een eendenkooi geweest, maar ik vind dit fantastisch."