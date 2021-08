Onrust onder Vlamingen door verhuurbeperking tweede woning Sluis

Koen Vandeweghe uit Brugge is zo'n Vlaming. Toen Zeeuws-Vlaanderen rond 2010 de crisis hard voelde toeslaan en door krimp de huizen niet verkocht raakten, werden de Vlamingen actief benaderd om die huizen te kopen. En die hadden daar wel zin in. "De prijzen waren lager dan in Vlaanderen, de fiscale voordelen hoger, en we zouden dicht bij de kust kunnen wonen die nog niet helemaal volgebouwd was", zegt Vandeweghe. "Toen je in 2014 in de gemeente Sluis geen vergunning meer nodig had om een tweede woning in de kernen van de dorpen te hebben, durfden we het aan."

Hypotheek komt onder druk te staan

De familie Vandeweghe kocht een huis aan de Scheldekade in Breskens dat twee jaar op de markt had gestaan, verbouwde het pand, en wilde met recreatieve verhuur de gemaakte kosten en de hypotheek betalen. Die komt nu onder druk te staan, vreest Vandeweghe, nu Sluis erover denkt het aantal verhuurdagen terug te brengen.

Dorpen voelen het in de winter als tweede woningen leeg staan (foto: Omroep Zeeland)

Sluis wil dat omdat de toeristische verhuur van tweede woningen aan het wringen is. Niet alleen wordt er vaker melding gemaakt van overlast door toeristen door de vele verhuur, aan de andere kant voelen de dorpen het wanneer de woningen in de winter leegstaan. Groede, Nieuwvliet en Sint Anna ter Muiden dreigen dan spookdorpen te worden, vrezen de dorpsraden. Daarnaast worden woningen veel te duur voor starters omdat de prijzen worden opgedreven doordat het rendement van de verhuur het aantrekkelijk maakt voor beleggers.

Bewoners zijn blij met inperking verhuurdagen

Rondvraag in de dorpskernen leert dat inwoners inderdaad overlast ervaren. In Sint Anna ter Muiden geeft een buurvrouw ongevraagd aan dat ze blij zou zijn met een beperking van zestig dagen voor een vakantiehuis waar grote groepen in bivakkeren: "Het gaat er vaak tot laat luidruchtig aan toe, en klagen helpt niet." Ook twee buren van het huis van de Vandeweghes zeggen overlast te ervaren. Vandeweghe geeft aan dat een ruzie over de achtertuin de reden is waarom zijn buurman klaagt.

Omwonenden ervaren overlast van toeristen die een vakantiehuis huren (foto: Omroep Zeeland)

Formeel is recreatieve verhuur niet toegestaan, maar het wordt wel gedoogd. Nu wil Sluis dus paal en perk stellen aan het aantal verhuurdagen, om zo de leefbaarheid niet verder aan te tasten. Vandeweghe zegt dat hij met honderdtwintig dagen nog wel kan leven, maar burgemeester Marga Vermue van Sluis heeft aangegeven dat honderdtwintig dagen mogelijk juridisch niet houdbaar is vanwege de huisvestingswet. "Dan wordt het zestig dagen en dat gaat mij, en ook andere verhuurders waaronder veel Vlamingen, problemen opleveren", aldus Vandeweghe.

'Maak een uitzondering voor de periode 2014-2022'

Daarom probeert de Vlaming zoveel mogelijk lotgenoten te mobiliseren om de gemeenteraad van Sluis - voor het einde van het jaar wanneer er beslist moet worden - op andere gedachten te brengen. Hij hoopt dat er een tussenoplossing komt, waarbij het recreatief verhuren van een tweede woning vanaf 2022 gewoon verboden wordt. Maar met uitzondering van die woningen die van 2014 tot 2022 gekocht zijn. "Daarmee los je het probleem van de beleggers op, want daar is het niet meer interessant voor, en laat je degenen die gewoon netjes volgens de regels een huis hebben gekocht de afgelopen acht jaar, niet in financiële onzekerheid."

Het wordt nog een hele kluif voor de raad in Sluis om tot een compromis te komen. Door een afwijkende stem van een CDA-raadslid was er een meerderheid met één stem voor honderdtwintig dagen verhuur in plaats van zestig dagen, maar zoals gezegd is dit mogelijk juridisch niet houdbaar. Doordat de belangen van inwoners, beleggers maar ook gezinnen zoals de Vandeweghes groot zijn, is de kans op een beslissing waar iedereen mee kan leven erg klein.

