Jagernath vertrekt alweer bij GOES: 'Vervanger halen wordt lastig'

Nishant Jagernath is een van de nieuwkomers bij GOES (foto: Orange Pictures)

"Tijdens de contractbesprekingen gaf Nishant aan dat hij een studie volgde en die was in de afrondende fase", begint trainer Hollander. "Het was duidelijk dat hij een baan zou vinden maar nog niet precies waar. Daar zijn we toen als club overheen gestapt en zijn we toch met elkaar gaan samenwerken." Die baan werd gevonden in Rotterdam en Jagernath ging ook weer een studie volgen. "In combinatie met de nieuwe omgeving waarin hij terecht kwam bij GOES werd dat voor hem te veel", zegt Hollander.

"Maandag kwam hij naar mij toe en hebben we dat besproken. Ik schrok ervan want ik zag het niet aankomen." Hollander maakte zich sterk voor de komst van Jagernath, die overkwam van Halsteren. "Ik weet zijn kwaliteiten en ook ken ik hem als persoon. Het is echt een geweldige knul met zijn hart op de juiste plaats. Helaas kunnen we hem nu niet meer gebruiken."

Vervanger

De overschrijvingstermijn is gesloten en daardoor wordt het voor GOES lastig om nog een vervanger te halen. "Iedereen zit vast. Het enige dat eventueel nog kan is profvoetballers zonder contract aantrekken. Dat willen we wel gaan proberen, maar nu is het nog erg vers dus gaan we eerst op het gemak kijken waar we willen gaan versterken", besluit Hollander.