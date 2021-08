Aantal Zeeuwse coronavaccinaties iets onder landelijk gemiddelde

Zeeland loopt iets achter als het gaat om het aantal gezette coronavaccinaties (foto: ANP)

In Hulst ligt de vaccinatiegraad tussen de 85 en 90 procent, in Reimerswaal en Tholen tussen de 60 en 74 procent. Dat komt niet helemaal als een verrassing, zegt Judith Schuijs, onderzoeker van de GGD Zeeland. "We zien dat ook in het rijksvaccinatieprogramma, dus dat verbaast ons niet helemaal." Om de vaccinatiegraad in die gemeenten zo hoog mogelijk te krijgen, worden reizende priklocaties ingezet.

Lees ook:

Rilland had vorige week de primeur, in twee uur tijd kwamen daar 35 mensen een vaccinatie halen. Vanaf volgende week kan dat ook in de dorpshuizen in Kruiningen, Sint-Maartensdijk, Krabbendijke en Sint Philipsland. Er kan nu ook zonder afspraak een prik gehaald worden bij de GGD-vaccinatielocaties in Goes, Middelburg en Terneuzen. In Goes kwamen daar afgelopen maandag vijftig mensen op af.

Meer besmettingen

De GGD zag vorige week het aantal besmettingen met tien procent stijgen ten opzichte van de week ervoor. De meeste besmettingen werden geconstateerd bij jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Uitschieters waren er in Schouwen-Duiveland en Middelburg. Schuijs zegt dat het lastig te verklaren is waarom die gemeenten een stijging laten zien, want het aantal testen nam af. "Het gebeurt vaker dat er een gemeente ineens uitspringt, de week erop is het dan weer lager."

Mogelijk speelt toerisme een rol

"We zien een aantal clusters in de gemeenten die wellicht een rol spelen in de toename van het aantal positieve testen", vervolgt de onderzoeker. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het toerisme een rol speelt. "Er komen veel meer mensen op vakantie naar Zeeland, dat is natuurlijk positief, maar het zorgt er ook voor dat het drukker is. Het kan ervoor zorgen dat Zeeuwen meer contact hebben dan normaal. Daarnaast gaan veel Zeeuwen op vakantie naar het buitenland. Ook dan zullen ze meer contacten hebben dan gewoonlijk, waardoor de kans op een besmetting groter wordt."