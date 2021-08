Liliane stelt wens demente ouderen centraal: 'Spelletjes, wijn of wandelen'

Goosmann vond dat de zorg voor ouderen met dementie anders kon en anders moest. Alleen durfde ze het gezien haar leeftijd alleen niet aan. Samen met haar zoon Bart en schoondochter Maaike besloot ze het heft in eigen hand te nemen en een kleinschalige woonvorm voor dementerenden te starten.

"We hebben alle drie onze kwaliteiten. Mijn zoon Bart is iemand die met zijn handen moet werken. Hij is verantwoordelijk voor de tuin, alle dieren en het eten voor de bewoners. Maaike en ik komen beide uit het management. Zij gericht op hotel hospitality en ik zorginhoudelijk gerelateerd. We vullen elkaar op alle fronten aan, dus ik ben blij", zegt ze. Sterker nog; Zorgheimer is voor haar een droom die uitkomt, geeft ze toe.

Bewoners kunnen doen wat ze gewend zijn

De boerderij moest een plek worden met een huiselijke familiesfeer waar bewoners kunnen doen wat ze gewend zijn: "Ieder heeft zo zijn of haar rituelen. Met het opstaan, gedurende de dag en met het slapen gaan. Wij passen ons aan. De bewoners passen zich niet aan ons rooster aan."

"Samen wandelen, fietsen en tv kijken. Of juist met rust gelaten worden." Goosmann doet er alles aan om de bewoners zich thuis te laten voelen. "In een verpleeghuis kan dat niet. Als wij de zorg hebben voor vijftien man, kan dat wel."

Samen bespreken ze de plannen voor de toekomstige pluktuin (foto: Omroep Zeeland)

Omdat mensen ouder worden is dementie een ziekte die steeds meer voor gaat komen, weet ook Liliane. "Daarom hebben we de gemeente gevraagd of er ook behoefte is aan dagbesteding. Maar dat is er al genoeg in deze regio."

Wel kreeg ze van de gemeente de vraag of er logeerplekken ingericht konden worden. "Zodat wij de zorg een nacht op ons kunnen nemen en de mantelzorger weer even adem kan halen. Daar voelen wij wel wat voor te zijner tijd. Voorlopig hebben wij onze handen vol."

'Mijn hart ging open voor Zeeland'

Liliane, Barrt en Maaike komen uit Midden-Nederland maar kozen voor Zeeland om neer te strijken met hun project. "Ik mocht uit verschillende panden door heel Nederland kiezen, maar het was moeilijk om iets te vinden. Gemeenten geven namelijk niet meer zo makkelijk een zogenoemde zorgbestemming af."

De boerderij in Ouwerkerk had al een zorgbestemming. En dus vroeg ze haar zoon en schoondochter het avontuur met haar aan te gaan en pakten ze hun biezen. "Het was even wennen aan de open vlaktes hier, maar mijn hart ging meteen open voor Zeeland."