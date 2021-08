Zeeuwse Marie-Paule ziet Hongkongers op vakantie gaan in...Hongkong

Marie-Paule is in de restaurants van haar werkgever verantwoordelijk voor de wijnprogramma's (foto: Marie-Paule Herman)

"We zitten nog altijd een soort van op slot", vertelt Marie-Paule in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Toeristen mogen volgens mij niet meer binnen. Ik heb het niet echt meer gevolgd, het verandert steeds, ik word er ongelukkig van." De Axelse zegt door het gebrek aan duidelijkheid voorlopig niet terug naar Nederland te komen. "Dan denk je eerst als je naar huis gaat zeven dagen in quarantaine te moeten, een dag later is het weer veranderd."

Daardoor zie je in Hongkong ook niet dat er dagen zijn dat er toeristen komen en Hongkongers naar het buitenland gaan. Al lijkt het soms wel iedere dag zwarte zaterdag. "'s Ochtends zijn files wel een drama."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Marie-Paule Herman komt uit Axel. Sinds ruim zeven jaar woont en werkt ze in de miljoenenstad Hongkong. Daar maakt ze voor de restaurantketen waarvoor ze werkt wijnprogramma's. Maar ook laat ze zich zien tussen de gasten, vooral om wijnadviezen te geven.

Ondanks het gebrek aan vakantieverkeer, staan er dus wel rijen bij de incheckbalies van hotels. "Veel hotels zijn in de weekenden volgeboekt." Maar een vakantie in Hongkong ziet Marie-Paule toch niet zitten. "Ik ben blij als ik zondag vrij kan nemen en niemand me dan belt. Dat ik gewoon thuis m'n gemak kan houden.