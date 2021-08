Gepensioneerde Bruënaar maakt via website promotie voor Zeeland

Lennard Maas werkt dagelijks op zijn zolderkamer aan zaligzeeland.com (foto: Omroep Zeeland)

"Ik ben in 2015 in Bru komen wonen en zat op internet te snuffelen naar wetenswaardigheden over Zeeland. Daarbij viel me op dat je alles kunt vinden alleen moet je daar een veelheid aan websites voor doorzoeken. Toen kwam de oude marketingman in mij naar boven en die vond: breng nou alles bij elkaar op één site, dan hoeven mensen niet te zoeken."

Geen thema onaangeroerd

Zaligzeeland.com telt inmiddels 1.200 stukjes over cultuurhistorie, dorpen en steden, toeristische tips, maar ook over de regionale economie en de Zeeuwse overheden. Geen thema laat Maas onaangeroerd. Het is niet mogelijk om via zijn Zeeuwse promotiewebsite chalets te boeken of een tafel reserveren. "Ik houd mij daar verre van, want daar heb je andere websites voor. Ik ben non-commercieel."

De promotiesite telt inmiddels vele honderden artikelen (foto: Omroep Zeeland)

De website is nog lang niet af. "Om 'm compleet te krijgen heb ik zo'n 3.600 artikelen nodig. Dus ja, daar ben ik misschien nog wel tien jaar mee bezig. Maar ik heb de tijd."

Geen subsidie

Maas moet praktisch alles uit zijn eigen zak betalen. Hij krijgt geen subsidie van de gemeente of de provincie voor bijvoorbeeld de hosting van de website of de kilometers die hij verrijdt. "Men vindt het waarschijnlijk niet nodig om een oude man te subsidiëren die op een zolderkamer zit te broddelen."

Toch is zijn uit de hand gelopen hobby dankbaar werk. Maas gaat op zijn laptop naar Google Analytics. "Ik had tot vanochtend 410.866 unieke bezoekers. Op naar de miljoen. Als het aan mij ligt dan halen we dat aantal."