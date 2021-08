Hier wonen de meeste singles van Zeeland

(foto: Getty Images)

De meeste alleenstaanden kwamen er bij in de gemeente Terneuzen. In vijftien jaar tijd steeg het aantal met tweeduizend naar ruim 9.500. Noord-Beveland leidt met de sterkste toename verhoudingsgewijs. In ruim tien jaar kwamen er bijna vijftig procent meer eenpersoonshuishoudens bij.

Jongere alleenstaanden

Van de 13.000 nieuwe Zeeuwse singles zijn er opvallend weinig onder de dertig jaar. In totaal 500. Wel opvallend is de sterke toename van jongere alleenstaanden in Reimerswaal. In 2006 telde die gemeente 243 alleenwonenden tussen de 20 en 30 jaar oud, inmiddels zijn dat er 371.

In de leeftijdsgroep boven de 80 jaar zou je misschien verwachten dat de meeste alleenstaanden zijn gekomen, maar dat is niet zo. In die leeftijdsgroep zijn er de afgelopen vijftien jaar 2.200 bijgekomen, nog geen vijfde van het totaal.

Vlissingen op één

In de gemeente Vlissingen is het aantal eenpersoonshuishoudens het sterkst afgenomen, maar Vlissingen is nog altijd lijstaanvoerder met het hoogste aantal alleenstaanden, met ruim 22 procent. De gemeente Goes staat tweede met 18 procent.

In de gemeente Kapelle zijn procentueel de minste singles, met 11 procent. In de grafiek hieronder een overzicht van alle Zeeuwse gemeenten.

Waar wonen de meeste alleenstaanden? Ga met de muis over bovenstaande kaart om alle cijfers per gemeente te zien.