Honderden essen worden gekapt in bos van Rammekenshoek vanwege essentaksterfte

De bomen die gekapt worden zijn gemarkeerd met een oranje stip. Het zijn in totaal ruim elfhonderd essen. "Er valt helaas niets aan de essentaksterfte te doen", vertelt boswachter Karel Leeftink. De essentaksterfte is een schimmelziekte die huishoudt in heel West-Europa. "De ziekte heerst al zo'n zeven jaar in Zeeland, maar we hebben het idee dat het deze zomer heviger is vanwege het vochtige weer. Dat is de reden dat we nu actie ondernemen want als de takken naar beneden vallen of, erger, de bomen van ongeveer 25 meter dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan."

Natuurverschijnsel

Aagje Veldbrugge kwam samen met haar man naar de infowandeling om meer te leren over de ziekte. "Wij doen samen het bosbeheer bij de Kapel van Hoogelande en daar hebben we ook last van de essentaksterfte", vertelt ze. "Ik wilde eens horen hoe deskundigen dat hier in Ritthem aanpakken." Veldbrugge vindt het zonde dat de essen worden gekapt, maar begrijpt de keuze: "Het is een natuurverschijnsel waar we niets aan kunnen doen. Als je ze niet kapt dan vallen ze om en zijn ze alsnog weg. Er komen vanzelf andere bomen en struiken voor terug en dat is ook mooi."

bomenkap Essen (foto: Omroep Zeeland)

De bomenkap staat eind augustus gepland. Tijdens de werkzaamheden zullen bepaalde delen van het bos tijdelijk worden afgesloten voor het publiek. Staatsbosbeheer zal niet meteen nieuwe bomen planten op de kale plekken. "Op het moment dat je licht creëert op de bosbodem dan merk je dat er vaak vanzelf nieuwe organismen groeien. Mocht dit niet het geval zijn dan gaan we nieuw bos inplanten. Dat zal dan gemengd bos zijn wat resistenter is tegen allerlei ziektes", aldus boswachter Benjamin Walhout.