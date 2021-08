Joris (17) bouwt biljarttempel in zijn achtertuin en wordt Nederlands kampioen

In de finale van het NK versloeg Van 't Zelfden favoriet Tom Slikker. Slikker begon al op 3-jarige leeftijd met biljarten, Joris deed dat pas drie jaar geleden. Hij zag mannen biljarten in 't Dorpshuis in Driewegen, pakte een keu, stootte zijn eerste ballen en was verkocht.

Kort daarna werd zijn moeder beheerder van het dorpshuis. Daardoor had hij altijd de beschikking over de biljarttafel en maakte hij flink wat vlieguren.

Op zaterdag geen biljart, maar voetbal

Van 't Zelfden heeft balgevoel: hij biljart niet alleen maar voetbalt ook. Hij traint zes dagen per week op het biljart. Zaterdag, de zevende dag, speelt hij voetbalwedstrijden bij de plaatselijke vereniging DWO.

Biljarttalent Joris van 't Zelfden (17) bouwde zijn eigen biljarttempel (foto: Omroep Zeeland)

Het kleine biljart in het dorpshuis is Van 't Zelfden inmiddels ontgroeid. "Ik wilde toch meer uren maken en spelen op een groot biljart. Dat hebben ze niet in 't Dorpshuis." De student bouwkunde maakte zelf een bouwplan voor zijn biljarttempel, kocht de materialen en speelt nu in de achtertuin van zijn ouderlijk huis. Het is voor het biljarttalent de ideale plek om uren te maken.

Les van Jean-Paul de Bruijn

Ook krijgt hij training van prof Jean-Paul de Bruijn uit Hulst. Daardoor kan hij flinke stappen maken en is het plafond van de 17-jarige nuchtere Driewegenaar nog lang niet in zicht. "Mijn doel is er ooit van te leven en misschien wel wereldkampioen worden. Maar we zien wel hoor."