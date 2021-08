Waarom deze twee deskundigen de ophef over jakobskruiskruid overtrokken vinden

Jacobskruiskruid in de Vroonpolder tussen Renesse en Haamstede (foto: Adri Padmos | Verzeeuwigd)

Boerenorganisaties LTO en Farmers Defence Force trokken vorige week aan de bel: provincies moeten harder optreden tegen het jakobskruiskruid. Volgens de organisaties is de plant niet alleen gevaarlijk voor paarden en koeien, maar ook voor bijen.

Onjuiste informatie

"Er wordt vaak onjuiste informatie verspreid over de plant", zegt Esther Hegt. Zij is eigenaar van een meldpunt en een website over jakobskruiskruid. "Je hoort bijvoorbeeld dat het heel giftig is voor paarden, maar zij herkennen de plant als giftig, dus eten hem niet."

Volgens Hegt eten ze het alleen wanneer er echt niets meer te eten is of wanneer het is verwerkt in hooi. Maar de hoeveelheden zijn vaak zo klein dat de paarden er amper iets van merken.

Toch zijn er de afgelopen jaren flink wat meldingen gedaan dat paarden eraan zijn overleden. "Ik heb die meldingen onderzocht waar het jakobskruiskruid de doodsoorzaak zou zijn. Achteraf bleek dat het een andere oorzaak was."

'Zorg voor een groene dichte grasmat'

Toch waarschuwt ze wel voor jakobskruiskruid in paardenweiden. Het plantje groeit vooral op kale plekken, dus een groene dichte grasmat zorgt ervoor dat de het kruid er niet kan groeien.

Eric Mahieu is imker en ook hij pleit ook voor het behoud van het jakobskruiskruid. "De plant trekt namelijk ook veel bijzondere vlinders, bijen en kevers aan. Het zou dus echt niet goed zijn, wanneer ze allemaal verdwijnen."

Hij ziet het jakobskruiskruid op flink wat locaties staan in het Zeeuwse landschap. De plant groeit vooral op plekken waar niks anders groeit en daar zijn er volgens hem voldoende van, na drie droge zomers. Beide deskundigen pleiten daarom voor minder ophef over de plant. "In de gaten houden is goed, maar de ophef is te vaak overtrokken."

Zeeuwse Kamer over jakobskruiskruid