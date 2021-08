Mara (12) en Maja (13) kunnen met een gerust hart terug naar Duitsland: 'Super, zo'n testlocatie dichtbij de camping'

Mara (links) en Maja (rechts) met hun moeders (foto: Omroep Zeeland)

De Duitse meiden zijn 'gewend' aan het stokje in hun neus. "Het gaat wel. Het was onaangenaam, maar ik ben wel wat gewend. Voor school moeten wij twee keer per week testen", zegt Mara. "Het blijft vervelend, de tranen in je ogen kun je niet tegenhouden", zegt Maja.

Bij de receptie gevraagd naar een testlocatie

Alle Duitsers van 12 jaar en ouder die terugkeren van hun vakantie in Nederland kunnen gecontroleerd worden. Bij die controle moeten ze een vaccinatie-of herstelbewijs kunnen laten zien of de uitslag hebben van een negatieve test.

"We hadden bij de receptie van de camping gevraagd waar we een test konden doen. Zij verwezen ons door naar hier. Het was super goed te bereiken en te vinden. We kunnen nu met een gerust hart terug naar huis rijden", zegt de moeder van Maja. "Het was een heerlijke vakantie, het is ons hier goed bevallen", vertellen de moeders en dochters.

Maja ondergaat de verplichte coronatest (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe teststraat, pal naast die van de GGD, is door ondernemers uit Renesse speciaal neergezet om Duitse toeristen te helpen. "We kregen steeds meer berichten dat Duitse toeristen niet wisten waar ze naartoe moesten", zegt Bruno van der Hoek van de ondernemersvereniging Renesse. Hij besloot, samen met andere ondernemers, een nieuwe testlocatie op te zetten.

'Je hoopt dat de toeristen nog eens terugkomen'

Tot vandaag waren, vanuit Schouwen-Duiveland, de dichtstbijzijnde locaties om te testen voor een reis Goes en Middelburg. "We misten er een hier op het eiland. Toeristen hadden moeite de juiste plek te vinden en soms kwamen ze op locaties aan waar helemaal geen testafnemer zat. Dat vinden we geen goede reclame. Je hoopt wel dat die mensen nog eens terugkomen."

De testlocatie is alleen geopend op donderdag en vrijdag van 09.00 en 11.00 uur. Voor die momenten is gekozen omdat vrijdag doorgaans een wisseldag is en de toeristen vlak voor hun vertrek de test kunnen laten afnemen. De komende drie weken zal de witte tent aan de Duinzoom in Renesse blijven staan. "Als langer nodig blijkt te zijn dan regelen we dat", zegt Van der Hoek.

Sluis wilde ook eigen teststraat

Het is de gemeente Sluis nog niet gelukt om een eigen testlocatie in Sluis te openen, een wens van wethouder Jack Werkman. Die beloofde twee weken geleden zijn best te doen voor de vele Duitse toeristen in West-Zeeuws-Vlaanderen die alleen in Terneuzen terecht kunnen voor een verplichte coronatest. Navraag bij de GGD en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft nog niet geleid tot een concrete oplossing, aldus een woordvoerder.

