Zeeuwse Daan ziet Hongaren op andere manier vakantie vieren

Zeeuw in het buitenland ZIB Daan (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Daan ons normaal vertelt over zijn belevenissen in Hongarije, spreken we hem nu uit een heel ander land. Met vrienden uit Zeeland is hij in de Franse Alpen. Hij wandelt daar veel en zegt dat zo'n actieve vakantie moeilijk uit te leggen is aan Hongaren.

"Bij hen is de vakantie wat relaxter na een jaar hard werken. Zij gaan vaak naar het Balatonmeer, een mooi meer in Hongarije, of naar Kroatië om daar tot rust te komen.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Daan Wijers (26) uit Middelburg ging begin 2016 naar Hongarije. Hij vertrok om zijn studie daar af te maken, maar ontmoette zijn vrouw, bleef plakken en kreeg dit voorjaar een zoontje. Hij werkt bij de Nederlandse school in Boedapest en een servicecenter van een oliebedrijf.

Zijn vrouw zou hij daarom ook niet zover krijgen om mee te gaan op vakantie in de Alpen. "Dat gaat een stap te ver."

Zeeuw in het buitenland vanuit Frankrijk