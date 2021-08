Een Zilveren Dukaat voor Kasteel Westhove

Van der Zwaag is naast burgemeester ook voorzitter van de Stichting Buitenplaats Westhove en is het roerend eens met de keuze van de Koninklijke Nederlandse Munt om Kasteel Westhove op deze bijzondere munt af te beelden. "Het is een bijzonder moment waar ik als burgemeester, maar ook als voorzitter ontzettend trots op ben. Ik weet namelijk hoeveel geld en energie het kost om dit prachtige kasteel in deze staat te behouden. Het voelt dus ook als een waardering voor al dat werk dat er wordt geleverd door iedereen die betrokken is bij dit kasteel."

Op de foto met de Zilveren Dukaat (foto: Omroep Zeeland)

Het Middeleeuwse Kasteel Westhove is al voor 1300 gebouwd. Rond die tijd was het kasteel onderdeel van de abdij in Middelburg. Tijdens het beleg van Middelburg stak de Groningse edelman Bartholt Entens van Mentheda het kasteel in brand, waardoor veel van de originele structuur verloren ging. Hierna is het kasteel in handen geweest van vele particulieren die ieder hun stempel op het kasteel hebben gedrukt. Er werden tuinen aangelegd en het kasteel werd uitgebreid met vele bijgebouwen, waaronder een oranjerie. De laatste jaren is in het kasteel en de bijbehorende koetshuizen een Stayokay hostel gevestigd.

Vorig jaar startte de Koninklijke Nederlandse Munt met de serie munten onder de naam 'Nederlandse kastelen'. Volgens projectleider Daniëlle Ranzijn behoren Nederlandse kastelen tot ons cultureel erfgoed. "Dat maakt deze munt dus ook erg bijzonder." De serie brengt heden en verleden samen door een ridder af te beelden voor een bestaand Nederlands kasteel.

Kasteel Westhove in al zijn glorie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Ranzijn wordt er uit iedere Nederlandse provincie één kasteel vereeuwigd. "Kasteel Westhove vertegenwoordigt de provincie Zeeland en volgt onder andere Slot Loevestein (Gelderland), Kasteel de Haar (Utrecht) en het beroemde Muiderslot in Noord-Holland op." In totaal zijn er nu zes kastelen vastgelegd.

Deze Zilveren Dukaat is een erkenning voor dit prachtige kasteel." Len Buijs - directeur Stayokay Domburg

De munt die Van der Zwaag heeft gekregen krijgt een mooi plekje in zijn kantoor. Er zijn er 2000 geslagen. Van der Zwaag: "Hij komt op mijn kamer te liggen en blijft in het plastic hoesje. Op deze manier behoudt hij z'n waarde."

Stayokay Domburg

Ook Len Buijs, directeur van Stayokay Domburg dat in het kasteel is gevestigd heeft een Zilveren Dukaat gekregen en is daar erg blij mee. "Het is een erkenning voor het kasteel dat er prachtig uitziet, goed wordt onderhouden en deel uitmaakt van een prachtige omgeving."