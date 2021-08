'Over zes jaar staat het Van Dishoeckhuis weer aan de Houtkade'

Sloop van het Van Dishoeckhuis in 1986 (foto: Dert, via gemeentearchief Vlissingen)

Bijna 35 jaar geleden, op 16 augustus 1986, viel het doek voor het Van Dishoeckhuis in Vlissingen. Na ruim twintig jaar leegstand maakte het historische stadspaleis plaats voor de uitbreiding van scheepswerf De Schelde.

Rotsvast geloof

Van Eekelen werkt al elf jaar aan de plannen voor een hotelcomplex, waarin oud en nieuw nauw verweven zijn. Het Van Dishoeckhuis keert volgens zijn plannen terug in volle glorie en daarnaast moet een enorme hoteltoren verrijzen. Waar anderen zijn plannen afdoen als 'een luchtkasteel', heeft Van Eekelen een rotsvast geloof in de haalbaarheid. De Zeeuwse kust heeft immers volop allure. Rond 1900 gingen de Europese vorsten al op vakantie naar Walcheren, kunstenaars als Toorop zochten en vonden hier hun inspiratie. Het nieuwe Van Dishoeckhotel moet voortborduren op deze koninklijke traditie, vindt Van Eekelen.

Originele bouwelementen

Kort voor de sloop in 1986 heeft Van Eekelen het gebouw nog betreden en heeft hij de laatste resten van de vervlogen grandeur gezien. Inmiddels is hij naarstig op zoek naar oude elementen van en uit het gebouw. De portretten van koninginnen Wilhelmina en Juliana, die ooit in de raadzaal gingen, heeft hij al bemachtigd. Maar ook panelen, balken, deuren en gevelstenen staan in zijn werkruimte opgesteld.

Vrijgave in 2024

Ook de gemeente Vlissingen wil inmiddels een herbouw van het Van Dishoeckhuis. In elk geval van de oude gevel, zo blijkt uit het gebiedsplan. De ontwikkeling van het Van Dishoeckterrein en omliggende woningen wordt in 2024 vrijgegeven. "Daarvoor kan elke belangstellende zich inschrijven", zegt gemeentewoordvoerder Jessica de Kraker.

Het nieuwe Van Dishoeckhuis (linksboven) met hoteltoren. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

Niet alleen voor de rijken der aarde maar ook voor de gewone Vlissinger is er een plaats in zijn nieuwe Van Dishoeckhuis, vertelt Van Eekelen. "Er kan hier straks weer getrouwd worden. En als het allemaal meezit kan de bouw al over zes jaar voltooid zijn."

Gevelsteen tussen de perkplanten

Maar stukken van het oude Van Dischoeckhuis zijn inmiddels overal en nergens. De grote wapensteen met het alliantiewapen van Anthonie van Dishoeck - de eerste eigenaar - ligt ergens in een Hilversumse tuin als siersteen tussen de perkplanten. Ook drie sierplafonds zijn na de sloop bewaard gebleven, maar hergebruikt bij de restauratie van het paleis van de Hoge Raad in Den Haag. Dat gebouw is van dezelfde ontwerper en geldt als 'zusje' van het Van Dishoeckhuis.

Een pentekening van het oude Van Dishoeckhuis. (foto: Omroep Zeeland / SOB)

Het gaat om een miljoenenproject, want voor de herbouw van het Van Dishoeckhuis en de hoteltoren zou 800 miljoen euro nodig zijn. Maar Van Eekelen verwacht dat hij het benodigde geld bijeen kan brengen.

Elders in Europa zijn er al voorbeelden van geslaagde herbouwprojecten, vertelt hij. "In Duitsland is bijvoorbeeld het keizerlijke Schloss vanaf de grond opnieuw opgemetseld, na dertig jaar voorbereidingen en een inzamelactie die honderden miljoenen heeft opgeleverd. En wat in Berlijn kan, moet in Vlissingen toch ook lukken."