Deze band gebruikt een zeilboot als podium en geeft concerten op het water

De boot van vader Kees wordt overdag gebruikt als studio en in de avond als podium. "Ik heb mijn vader lief aangekeken en hij vaart ons rond", zegt Geelhoed. "Overdag schrijven we nieuwe nummers. Deze eilanden op de Grevelingen werken voor mij inspirerend en ik vond het heel tof om mijn band mee te nemen. We hebben inmiddels acht nieuwe nummers geschreven die we in de avond laten horen aan het publiek. Op die manier kunnen we meteen zien of het aanslaat en het is geheel coronaproof want iedereen blijft op zijn eigen boot."

Akoestische muziek

De band wil geen boze gezichten en daarom spelen ze vooral akoestische nummers die worden versterkt door twee speakers. "We hebben geen gillende gitaren of keiharde drums dus voor overlast aan land zullen we niet zorgen", vertelt Geelhoed. De geschreven nummers op de boot wil hij uiteindelijk op album uitbrengen. "Wanneer het album uitkomt weet ik niet. Ik wil graag een album lanceren zodra ik ook kan optreden in een concertzaal of op een festival dus als dat weer mag dan kunnen de fans een nieuw album verwachten."

De band Makelove uit Zonnemaire speelt de sterren van de hemel op het Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

Het idee van de watertour kwam geheel spontaan op bij Geelhoed. Voor hem was het een succes en voor herhaling vatbaar. "Het is een hele mooie nieuwe manier van muziek maken", zegt de zanger. In totaal heeft de band vijf keer opgetreden en vaart morgen naar de haven van Bommenede waar ze hun laatste concert van deze tour op het water zullen geven.