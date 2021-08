Statenlid Trees Janssens knokt al twee jaar in uppie voor dierenwelzijn, natuur én milieu

Eenzaam voelt ze zich niet in een Provinciale Staten van 39 zetels. Het is wel hard werken, maar niet harder dan ze verwacht had. "Ik wist dat ik als eerste vertegenwoordiger van de partij, waarschijnlijk met één zetel, in de Staten zou komen. Dus ik heb me voorbereid door mijn leven zo te organiseren, dat ik er veel tijd vrij voor kan maken."

Het grootste deel van haar werkweek bestaat uit lezen. "Dat gaat dan bijvoorbeeld om uitgewerkte voorstellen die vanuit Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten komen van driehonderd pagina's of meer. Maar ook om amendementen of moties. Die moet je ook lezen en bijhouden en ze kunnen ook nog wijzigen in de loop van de week. Dan krijg je wel vierkante ogen van steeds maar naar dat beeldscherm kijken."

'Het is niet altijd leuk'

Op de vraag hoe leuk Janssens het vindt na ruim twee jaar, lacht ze. "Het is niet altijd leuk. Het is wel heel interessant en leerzaam. Ik leer veel onderwerpen kennen waar ik niets van wist, wat er allemaal speelt en hoe dingen allemaal verband houden met elkaar. Daarnaast ben ik leergierig, wil over alles meepraten en heb graag een mening."

Soms vinden zij het niet belangrijk en dan moet je weer door" Statenlid Trees Janssens

Een minder leuke kant van het Statenlidmaatschap is volgens haar als het niet wil lukken om een motie aangenomen te krijgen. "Voor dieren, natuur en milieu ben ik gekomen in de Staten. Daar wil ik aandacht voor en verbetering zien. Maar dan loop je dus tegen het feit aan dat ik één zetel heb van de 39. Er is dus een overgrote meerderheid die alles wat je zegt van tafel kan vegen. Dat gebeurt niet altijd, maar wel regelmatig. Terwijl ik denk dat je bijna niet tegen kunt zijn en mensen het belang ervan wel snappen. Maar soms vinden zij het niet belangrijk en dan moet je weer door."

Statenlid Trees werkt veel vanuit huis (foto: Omroep Zeeland)

Vier van de tien moties die Partij voor de Dieren heeft ingediend hebben het gehaald. En daar is ze dan ook trots op. "Anders vraag je je ook af waarom je in de Staten zit. Het geeft een fijn gevoel."

'Geitenwollensokkenclub'

Sommigen zien de Partij voor de Dieren nog steeds als een soort 'geitenwollensokkenclub'. Maar daar wil Trees Janssens niets van weten. "Kijk maar naar de wereldwijde discussie over klimaatverandering. Dat heeft ook alles te maken met ontbossing vanwege het verbouwen van soja dat dient als veevoer."

"Ik zie onze partij als een heel realistische groep mensen die onderwerpen zo veel mogelijk wetenschappelijk bekijkt. Waar zitten de problemen in onze maatschappij en hoe kunnen we ze oplossen? En waarom is het zo belangrijk en zo urgent om aandacht te schenken aan zaken die te weinig aandacht krijgen, zoals dieren, natuur en milieu dus."

Nieuwe verkiezingen

Binnen twee jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de Provinciale Staten. "Dan wil ik me zeker weer verkiesbaar stellen. Er is nog veel te doen om de situatie verbeterd te krijgen. Mocht het ooit lukken dat andere partijen het belang zien van dierenwelzijn, natuur en milieu, én er ook naar handelen, dan kunnen we stoppen met de partij. Dan is het goed."

Naast de Partij voor de Dieren zijn er nog een paar eenmansfracties in Provinciale Staten. Vincent Bosch zit namens PVV Bosch in de Staten en Peter van Dijk namens PVV Van Dijk nadat de PVV-fractie uit elkaar is gevallen. Ton Veraart neemt namens D66 in zijn eentje de honneurs waar.

