Waarom bijna niemand meer in de horeca wil werken en het tijd is voor een plan

"Velen vinden een 9 tot 5 baan toch fijner dan de onregelmatige werktijden in de horeca. Dat slechte imago van hard werken en weinig betaald krijgen moet veranderen", zegt Margot Tempelman van het kenniscentrum.

Volgens Tempelman is dat slechte imago achterhaald. "Velen zien het als bijbaan, maar je moet er een vierjarige opleiding voor doen wil je gekwalificeerd gastvrij zijn. Door te denken dat het een bijbaan is, verlaag je de waarde van de baan, terwijl dit helemaal niet nodig is. In de horeca kun je carrière maken."

Weinig instroom

Het probleem speelde al voor de coronapandemie. De horeca- en recreatieopleidingen van Scalda luidde in 2018 de noodklok omdat minder studenten zich meldden. "Dat is ontzettend treurig", reageert Tempelman. "Het zou betekenen dat we in de toekomst zo'n opleiding niet kunnen behouden in Zeeland terwijl wij een van de belangrijkste toeristische regio's in Nederland zijn. Daar maken we ons zeker zorgen over en proberen met ondernemers tot nieuwe vormen van onderwijs te komen."

Margot Tempelman van HZ Kenniscentrum Kusttoerisme met het concept van het Hospitality Pact (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het kenniscentrum is het daarom hoog tijd voor actie. Samen met andere partijen uit de horecabranche hebben ze het Hospitality Pact opgezet. "We willen hiermee een baan in de horeca aantrekkelijker maken. Speerpunten zijn onder andere: vaste contracten, faire beloning, werkdruk verlagen en flexibele werktijden waarbij rekening wordt gehouden met de gezinssituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelen van kinderopvang bij onregelmatige werktijden en vervoer voor jonge personeelsleden die tot laat moeten doorwerken", vertelt Tempelman.

Groot project

Het Hospitality Pact is een project dat een aantal jaar zal duren. In oktober staat de eerste bijeenkomst gepland waarin nagedacht wordt over oplossingen voor het tekort aan personeel. "Tot die tijd zou het aannemen van buitenlandse medewerkers een oplossing kunnen zijn. Maar het belangrijkste is om het huidige personeel te behouden. Dat kan door als werkgever te bespreken wat werknemers nodig hebben, waardoor het werk voor beide partijen leuk blijft", aldus Tempelman.