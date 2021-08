Eindelijk gaat het écht beginnen voor gerenoveerd GOES: 'Als je wint, praat niemand meer over voorbereiding'

GOES-trainer Kevin Hollander (foto: René van der Vliet)

De eerste speelronde van de Derde Divisie staat volgende week op het programma, maar op verzoek van de tegenstander uit Woerden werd het duel met GOES vooruitgeschoven naar 14 augustus. "We hebben de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en zijn daarmee akkoord gegaan", zegt Hollander.

"Iedereen wil natuurlijk weer heel graag écht voetballen. De gretigheid spatte er vanaf tijdens de laatste training." Gekeken naar de oefenresultaten was een weekje extra voorbereiding wellicht ook welkom geweest. Van de vier oefenduels verloor GOES er twee en speelde het twee keer gelijk.

Het heeft nog tijd nodig, dat maakt het soms lastig " Trainer Kevin Hollander van GOES over bouwen aan een nieuw elftal

De generale repetitie tegen ASWH afgelopen weekend (1-1) was voor Hollander de bevestiging dat hij met zijn ploeg op het goede spoor zit. "Waar we mee bezig zijn op de training lieten we toen ook eens in delen van een wedstrijd zien."

In de steigers

Hollander ziet op tal van vlakken nog ruimte voor verbetering, maar vindt dat niet meer dan logisch. Zijn ploeg werd de afgelopen maanden compleet gerenoveerd: liefst negen nieuwe spelers verwelkomde GOES deze zomer, al vertrok een van de nieuwelingen deze week ook alweer.

"Bouwen aan een nieuw elftal heeft tijd nodig en dat maakt het soms lastig", aldus de oefenmeester, die onder anderen Gianni Tiebosch (SteDoCo) en Riad Elloukmani (Baronie) zag komen. "Maar het zorgt ook voor energie om de uitdaging aan te gaan."

Sylvio Hage (in het rood) is een van de nieuwelingen bij GOES (foto: René van der Vliet)

Hollander is benieuwd hoe zijn ploeg ("iedereen is fit") zaterdag voor de dag komt tegen Sportlust'46, dat een goede voorbereiding kende.

GOES is gewaarschuwd

De tegenstander uit Woerden boekte knappe zeges op Tweede Divisionisten GVVV (4-2) en Excelsior Maassluis (3-1). "Sportlust heeft een paar knappe uitslagen neergezet in de oefenwedstrijden. Maar zaterdag gaat het echt beginnen. Zeker als je wint, heeft niemand het daarna meer over de voorbereiding."