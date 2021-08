Openbaar Ministerie wil geld zien van echtpaar dat bejaarde man zou hebben kaalgeplukt (foto: ANP)

Op 14 november 2019 werden de 45-jarige man en zijn 44-jarige vrouw tot een jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Middelburg. De rechtbank in Middelburg achtte bewezen dat het toen nog in Middelburg wonende echtpaar geld van hun buurman stal en misbruik maakte van zijn vertrouwen.

Tegen deze straf is het echtpaar echter in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Bosch. Die zaak moet nog inhoudelijk behandeld worden. Een datum is nog niet bekend.

Wat gebeurde er met buurman Ko? De hele zaak draait om de vraag of de dementerende Ko nog zelf over zijn geld mocht en kon beslissen. De rechtbank in Middelburg bepaalde dat Ko vanaf 1 januari 2014 wilsonbekwaam was. Dat betekent dat de schenkingsovereenkomst die in juni 2014 werd opgemaakt, als diefstal wordt gezien. Het echtpaar beweert dat hun buurman ruim twee ton vrijwillig aan hen schonk. Het stel dat zich opwierp als mantelzorgers was het niet met die uitspraak van de rechtbank eens en ging in hoger beroep. Nu, bijna twee jaar na die uitspraak, is er nog geen zicht op een inhoudelijke behandeling bij het gerechtshof. Vermagerd en vervuild Ko werd in 2015 sterk vermagerd en vervuild aangetroffen nadat andere buren alarm hadden geslagen. Hij werd in het najaar van dat jaar opgenomen in een instelling. Daar werd hij goed verzorgd en kwam hij acht kilo aan. In maart 2016, een half jaar na zijn opname, is hij overleden. Het Souburgse stel heeft de straf nog niet uitgezeten. De man en vrouw mogen het hoger beroep thuis afwachten.

Omdat het Openbaar Ministerie binnen twee jaar na een veroordeling door de rechtbank een verzoek moet doen tot ontneming van verkregen geld uit strafbare feiten, diende vandaag de zaak voor de rechtbank in Middelburg.

Het OM verzocht de rechtbank de ontnemingszaak parallel aan het hoger beroep te behandelen en data vast te stellen om daarmee te beginnen. De advocaat van het echtpaar wilde dat de ontnemingszaak pas zou ingaan als het hof in Den Bosch uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep.

Zaak zou anders nog langer duren

De rechtbank in Middelburg besloot op basis van het vonnis uit 2019 toch data toe te wijzen om tot een behandeling van de ontnemingszaak te komen. Volgens de rechtbank duurt de zaak al lang genoeg en zou het anders nog veel langer gaan duren.

Op 24 september moeten beide partijen hun standpunt geven. Op 22 oktober moet de officier van justitie een eerste antwoord hebben gegeven, op 19 november moet de advocaat van de verdachten zijn antwoord hebben geformuleerd. Daarna moet het Openbaar Ministerie zorgen voor een datum zodat de ontnemingszaak inhoudelijk kan worden behandeld.

De rechtbank wees er daarbij op dat wellicht dan ook duidelijk is wat het hoger beroep heeft opgeleverd. Als het echtpaar in hoger beroep wordt vrijgesproken, vervalt de ontnemingszaak. Maar dat verwacht het OM niet.