Zeeuwse Jan: 'Juist aanscherping coronamaatregelen Aruba'

De leguaan in de tuin van Jan Lamper (foto: Jan Lamper)

"Hier is sinds vorige week een aantal regels bijgekomen", zegt Jan. "We moeten weer mondkapjes als we naar de supermarkt gaan. Tussen middernacht en zes uur moeten alle gelegenheden gesloten zijn. Nuttigen van alcohol op straat is niet toegestaan. De opening van de scholen is veertien dagen uitgesteld. Die gaan nu pas op 1 september open."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

Jan heeft zelf ook een kleine crisis, die trouwens niet met corona te maken heeft, vertelt hij. "Een maandje terug hebben we een passievruchtplantje gekocht. Die kreeg dagelijks water van de airco en er kwamen heel veel groene blaadjes in. Maar op een dag waren alle blaadjes weg. Ik vroeg me af hoe dat kon."

Tot hij op een dag uit het raam keek en een groene knager in de plant zag hangen. "Ik zag een kleine mooie groene jonge leguaan in het bosje en die at lekker de blaadjes op. Natuurlijk kan ik er wel iets omheen zetten, maar ja. We moeten ook een beetje aan de natuur denken en de diertjes, dus ik laat het maar zo. Af en toe een beetje water geven en dan komt alles weer goed."

Luister hier naar Jan in de radio-uitzending van vandaag:

Jan over zijn gekko en zijn passiebloem