Masseur ingezet op het terras: 'Werken in de horeca is topsport'

Dit jaar staan er nog meer vacatures open door corona dan voorgaande jaren en Van Vliet maakt zich zorgen: "Het is eigenlijk overleven voor een hoop ondernemers en als we niet snel wat doen aan het slechte imago dan wil ik niet weten hoe het er over vijf jaar uitziet."

Bij een horecabaan wordt al snel gedacht aan hard werken, weinig verdienen, werken wanneer je vrienden vrij zijn en altijd werken in de zomervakantie. "Dat is wat mij betreft achterhaald. Het mooiste zou zijn als we een cao kunnen samenstellen waarin wordt bepaald dat personeel sowieso twee dagen per week vrij heeft." In zo'n collectieve arbeidsovereenkomst (cao) leggen werkgevers en werknemers vast wat de arbeidsvoorwaarden voor een bepaalde beroepsgroep zijn.

Sociaal leven

De reden dat Van Vliet pleit voor twee dagen vrij waarvan een in het weekend is voor het behoud van het sociale leven. "Je merkt dat hier veel meer behoefte aan is. We hebben maandenlang niets gedaan toen we dicht moesten en mensen zijn gaan nadenken. Ze hadden in die periode de avonden en weekenden vrij en dat gaat wennen. Ik denk dat dit zeker nadelige gevolgen heeft gehad voor de horecabranche", zegt hij. "Ik geeft ze groot gelijk, want we leven niet in de middeleeuwen. Je hebt gewoon tijd nodig om je sociale leven te behouden."

Uitbater Don van Vliet laat zijn personeel regelmatig masseren door masseur Giovanni (foto: Omroep Zeeland)

Van Vliet gelooft er heilig in dat de horeca geen afvoerputje wordt. "Het is een mooie branche om in te werken, maar we staan momenteel met de rug tegen de muur. Als we geen duidelijke afspraken maken over werktijden, dan kunnen we met z'n allen nooit de charme creëren dat het echt weer aantrekkelijk wordt om in de horeca te komen werken", aldus Van Vliet.

