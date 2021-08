Hrieps gaat ook dit jaar niet door: 'Het is een droevige gebeurtenis'

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

"Het is treurig dat we na zoveel tijd, energie en inzet toch nog dit besluit moeten nemen", zegt organisator Hugo Kramer. "Het zag er natuurlijk al naar uit, maar we hadden er hoop op dat het stappenplan iets positiever zou zijn. Maar dat is niet zo. Nog een keer verzetten dit jaar is niet mogelijk. Het is een hele droevige gebeurtenis."

Zuur

"Het is extra zuur omdat de verschillen in Europa groot zijn. In België zijn er wel festivals", zegt Kramer. "We wilden meewerken aan testen voor toegang, ook als iedereen getest moest worden. We hadden er wel moed op." Dat een evenement als de Grand Prix in Zandvoort wel door mag gaan, maar Hrieps niet, steekt hem.

Geen geld terug

Voor de editie van 2021 zijn meer dan tienduizend kaarten verkocht. Bezoekers hebben met die kaarten toegang tot het festival op 7 mei volgend jaar. "We kunnen het geld niet terug betalen. We zijn in 2019 beroofd, we hebben daardoor de kaarten iets duurder moeten maken. Iedereen heeft ons enorm gesteund, maar de rek gaat er wel uit op deze manier. Het is te hopen dat het in 2022 door kan gaan. Gelukkig hebben onze headliners al te kennen geven dat ze komen."

Vorig jaar werd het festival bij Grijpskerke ook al afgelast vanwege de coronamaatregelen. Ook dit jaar is al een keer met de datum geschoven. De organisatie hield tot vandaag hoop dat het dit jaar wel door zou kunnen gaan.

