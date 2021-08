KNRM zet in op online om hoofd boven water te houden

Maar ook voor andere dingen heeft de KNRM geld nodig. Zo heeft de KNRM in Cadzand, als eerste, een speciale online doneeractie opgezet. Het doel is om de opleiding tot plaatsvervangend schipper te kunnen betalen van Niels Fremouw.

"Zo'n opleiding kost 3.000 euro. Via de nieuwe doneersite proberen we dat geld in te zamelen. Er is inmiddels ruim 1.200 euro opgehaald", vertelt vrijwilliger Nancy Vinke.

Sponsoren hardloopwedstrijd

Mensen kunnen via de nieuwe crowdfundingssite op een eenvoudige manier zelf een doneeractie starten. "Bijvoorbeeld als ze meedoen aan een hardloopwedstrijd kunnen ze zich laten sponsoren en op die manier geld ophalen."

KNRM Zeeland heeft zes stations: Breskens, Cadzand, Hansweert, Neeltje Jans, Veere en Westkapelle. In totaal zijn er zo'n 180 Zeeuwse vrijwilligers actief bij de KNRM. In 2020 verrichtten de Zeeuwse reddingstations 293 reddingen en hulpverleningen.

Op dit moment telt het station in Cadzand één schipper en twee plaatsvervangend schippers en dat is toch wat krap volgens Niels Fremouw. "De meeste mensen werken overdag en kunnen dan niet snel uitrukken. Ik heb een eigen bedrijf in Cadzand en ben vaak in de buurt, daarom hebben ze gevraagd of ik plaatsvervangend schipper wil worden."

Voor de opleiding van Niels is een speciale doneeractie opgezet (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen voor de opleiding van Niels is geld nodig, ook de reddingboten zijn aan vervanging toe, zegt Vinke die de fondsenwerving regelt voor de KNRM Cadzand.

Acht nieuwe boten

"De schepen raken verouderd, dat betekent dat er meer onderhoud nodig is en ze minder betrouwbaar zijn. Dus we staan voor een grote vlootvernieuwing. Voor Zeeland betekent dat, dat we de komende jaren acht nieuwe reddingboten moeten aanschaffen."

De kosten daarvan liegen er niet om, er is elf miljoen euro nodig. De Zeeuwse reddingstations werken nu online samen om geld binnen te halen voor die nieuwe vloot.

De KNRM heeft elf miljoen euro nodig voor een nieuwe vloot (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels is Niels, die al zeven jaar bij de KNRM zit, begonnen aan zijn opleiding tot schipper. "Ik vind het heel leuk. Het klinkt cliché, maar mensen helpen of zelfs redden, geeft veel voldoening. En ook de kameraadschap onder alle vrijwilligers is heel mooi aan dit werk."