HZ is blij met dat de studenten weer de schoolbanken in kunnen maar stelt veiligheid voorop

Studenten mogen weer college volgen. (foto: ANP)

Volgens Dane heeft het online onderwijs zeker zijn goede kanten. HZ wil het goede daarvan behouden, een soort mix maken van online met lessen in de schoolbanken, zegt hij. Gisteren maakte het kabinet bekend dat studenten van universiteiten, HBO en MBO in het nieuwe schooljaar weer naar school mogen. Wel moeten studenten zich nog twee keer per week zelf testen, moeten ze handen blijven wassen en moeten onderwijsinstellingen zorgen voor goede ventilatie en mogen er maximaal 75 mensen tegelijk in een ruimte zijn.

'Breng anderen niet in gevaar'

Ook zijn de studenten volgens Dane blij met het besluit, maar docenten reageren volgens hem wisselend. "Een aantal vindt het geweldig weer contact te hebben met studenten, een aantal heeft zorgen, die heb ik ook. Daarom zeggen wij nog steeds 'laat je vaccineren'. En doe je dat niet, doe dan zelftest, en hou je aan de regels als mondkapjes opdoen als je wisselt van zalen. Breng de anderen niet in gevaar. "

John Dane, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Binnenkort gaat Dane met de directie en het crisisteam van de school om tafel om te bekijken hoe de veiligheid zoveel mogelijk gegarandeerd kan blijven. "Dat we het mooie van dat afschalen in combinatie met de veiligheid voor docenten en studenten in evenwicht brengt. Hoe we dat gaan doen." Een van de discussiepunten zijn de zelftesten, het kabinet liet eerder weten niet eindeloos voor zelftesten te willen betalen. Dane: "Wat betekent dat als die door studenten zelf bekostigd moeten worden, wat kunnen wij daar nog in betekenen. Zouden we daarin misschien een bijdrage kunnen leveren ? Ik zou daar graag met onze directie en crisisteam over praten."