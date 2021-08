Even terug in de tijd op de ambachtenmarkt in Terneuzen

De ambachtenmarkt is met 31 ambachtslieden een van de grootste in Nederland. "De ambachtslieden komen overal vandaan. Iedereen is welkom zolang ze maar een ambacht uitoefenen en niet alleen marktkoopman zijn", vertelt Van Damme.

Pottenbakker Martin van den Tillaart uit Gemert staat er voor de tweede keer: "Bijna alles was afgelast dus dan kom je vanzelf op de plekken waar je wel terecht kunt." Hij is de hele dag potten aan het bakken die mensen gegraveerd met hun naam kunnen kopen. "Het lijkt makkelijk, maar het is erg lastig want van de vijfhonderd cursisten die ik heb opgeleid zijn er maar een paar die dit ook kunnen. Het potje is in twee minuten klaar en je ziet dat mensen het leuk vinden dat het onder hun neus wordt gemaakt."

Paeremessen maken

Het pottenbakken is een ambacht van alle tijden, maar er zijn ook oud ambachten te zien zoals Jaap Goossen die paeremessen snijdt. "Dit ambacht is ongeveer begin negentiende eeuw ontstaan. Toen kreeg een boerenzoon van achttien die paarden kon mennen een paeremes als teken dat hij goed met de paarden overweg kon", legt Goossen uit. Het graveren van zo'n mes kost hem ruim zeventig uur. "Het is heel gedetailleerd en ik krijg het hier op de markt niet af. Thuis werk ik met een microscoop en heb altijd pleisters bij me mocht ik uitschieten", vertelt Goossen.