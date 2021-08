De dansvloer van discotheek El Toro blijft nóg langer leeg

Van 't Kruys zegt te snappen dat veiligheid voor alles gaat. Maar volgens hem kan dat ook met Testen voor Toegang. "Dat systeem hebben ze op getuigd, kost veel geld en we gebruiken het niet. We zijn in juli twee weken open geweest en het aantal besmettingen dat daar uit voortkwam was heel laag. We hebben hier een geweldig luchtverversingssysteem, het zou moeten kunnen. Het is teleurstelling op teleurstelling, zeker als je ziet dat er naar het circuit in Zandvoort 70.000 mensen mogen komen, die daar in treinen naar toe moeten worden vervoerd. De koek is bij mij een beetje op."

De discotheek is op twee weken na al anderhalf jaar gesloten (foto: Omroep Zeeland)

Normaal kunnen er volgens hem ruim 650 mensen in de discotheek. Al had het kabinet gezegd dat maar de helft of minder naar binnen zou mogen, Van 't Kruys was ook daar blij mee geweest, zo zegt hij. Hij zegt het afgelopen jaar een aantal personeelsleden te hebben moeten ontslaan. En volgens hem is niet makkelijk om nieuw personeel te vinden. "Veel mensen hebben ergens anders een baan gevonden."

Het kabinet zegt de gedupeerde nachthoreca te zullen steunen. "Wat dat concreet inhoudt weten we nog niet. Ik heb ik voor veel voorraad ingeslagen toen we begin juli open mochten. Van veel daarvan zoals frisdrank verloopt de datum, zoiets kun je niet declareren." Vandaag liet Koninklijke Horeca Nederland weten een kort geding aan te spannen tegen de overheid om de clubs en disco's open te krijgen. Van 't Kruys: "Ik sta er zeker achter, het kabinet had ons wel iets meer kunnen geven dan dit."