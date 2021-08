Hoornweg en Luitwieler sterksten in 15 van Wolphaartsdijk

Roy Hoornweg (32) is in voorbereiding op de halve marathon van Belfast, die begin oktober gelopen wordt. Hij is door de organisatie in Belfast als haas vastgelegd. Yalemzerf Yehualaw uit Kenia en Tsehay Gemechu uit Ethiopië willen een nieuw wereldrecord op de halve marathon vestigen.

De wedstrijd in Wolphaarstdijk was voor Hoornweg een goede voorbereiding daarop. In de derde ronde (van vijf) liet Hoornweg zijn naaste belager Lucas Nieuweboer achter zich en liep onbedreigd naar de zege. Hoornweg finishte in 46.59'. Hij bleef daarmee bijna drie minuten achter op het parcoursrecord uit 1993 van Tonnie Dirks.

Nieuweboer stapte uit de wedstrijd. Yunis Stitan uit Dreischor liep een sterke wedstrijd en finishte als tweede. Maarten De Nys, die in 2019 in Wolphaartsdijk won, werd derde.

Uitslag

mannen 1. Roy Hoornweg Papendrecht 46.59' 2. Yunis Stitan Drieschor 49.26' 3. Maarten De Nys België 49.52'

Bij de vrouwen was al snel duidelijk dat Samantha Luitwieler uit Vlissingen zou winnen. Luitwieler won de editie in 2019 ook en prolongeerde haar titel. Vorig jaar ging het evenement in Wolphaarstdijk namelijk niet door vanwege corona.

Na de derde ronde had Luitwieler al een voorsprong van ruim drie minuten op Josien Scheepens uit Leiden. Leonie Ton uit Wissenkerke kwam als derde over de streep.

Uitslag