GOES bijt zich stuk op tien man Sportlust'46

Na tien minuten legde Sportlust'46-verdediger Floris Mulder de doorgebroken Sylvio Hage neer en kon vertrekken. Scheidsrechter Van Kommer dacht in eerste instantie aan een penalty, maar op advies van zijn assistent legde de arbiter de bal net buiten het strafschopgebied neer. Gianni Tiebosch schoot de vrije trap vervolgens bijna binnen, maar raakte de lat. De thuisploeg had in het vervolg van de eerste helft moeite het numerieke overtal te benutten. De grootste kans was opnieuw voor Tiebosch, die na ruim een halfuur spelen in het zijnet schoot.

Aanvalsgolf GOES

Direct na rust voerde GOES de druk wel op. Binnen tien minuten kregen Hiep Nguyen en Hage een grote kans en diezelfde Hage had pech toen zijn kopbal de lat raakte. Sportlust'46 overleefde de aanvalsgolf van GOES en kreeg in de slotfase zelfs nog een grote kans op de overwinning. Doelman Matthew Lentink redde knap op een kopbal van Quincy Arends. Ook de thuisclub was nog dichtbij de zege. Invaller Guillaume Clinckemaillie werd in blessuretijd vrijgespeeld voor de keeper, maar de Belg schoot de bal naast.

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw, Ralph de Kok, Renzo Roemeratoe, Gianni Tiebosch, Ruben Hollemans, Sven Mbikulu, Francis Kabwe Manengela (Guillaume Clinckemaillie/69), Sylvio Hage (Souffiane El Ouazzani/75), Hiep Nguyen (Huib van Hecke/69)

Bijzonderheden

Rode kaart Floris Mulder (Sportlust'46) na tien minuten.