Halve finale eindstation voor Pattinama-Kerkhove in Landisville

Lesley Pattinama-Kerkhove is bezig aan een Amerikaanse tour in voorbereiding op de US Open (foto: ANP)

Het was de derde keer dat Pattinama-Kerkhove en Minnen tegenover elkaar stonden. In die eerdere partijen wist de Zierikzeese altijd goed tegenstand te bieden aan de Belgische, maar verloor ook beide keren. Nu was de partij een stuk minder spannend. Na twee sets was het klaar: 6-3, 6-1. Minnen staat op de 113e plek van de wereldranglijst. Kerkhove is de nummer 159.

Eerder dit toernooi won Pattinama-Kerkhove van Beatriz Haddad Maia uit Brazilië, de Amerikaanse Maddison Brengle en Lizette Cabrera uit Australië. Pattinama-Kerkhove is in voorbereiding op de US Open. De Grand Slam begint op 30 augustus, het kwalificatietoernooi begint een week eerder. Via de kwalificaties gaat Pattinama-Kerkhove proberen het hoofdtoernooi te halen.