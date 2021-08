Geen signaal Taptoe bij de Indiëherdenking in Oostburg; het was een sobere bijeenkomst

Ieder jaar worden in Oostburg de West-Zeeuws-Vlaamse slachtoffers van de Japanse bezetting herdacht. Met de capitulatie van Japan kwam 76 jaar geleden op 15 augustus echt een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

Het bestuur van de stichting is blij dat ook dit jaar de herdenking door kan gaan. "Het is juist belangrijk om dit stukje geschiedenis onder de aandacht te brengen", zegt Arno Boidin, voorzitter van Stichting Comité 4 mei Oostburg. Willem Deijnen uit Sluis, die ieder jaar trouw aanwezig is, sluit zich daarbij aan: "Vandaag is voor heel de wereld echt het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vieren dat we op 5 mei zijn bevrijd, maar vergeten vaak dat in Nederlands-Indië de strijd nog volop doorging."

Dertig namen

Net als vorig jaar werden klokslag twaalf uur dertig namen opgelezen. Dit zijn namen van militairen en burgers uit West-Zeeuws-Vlaanderen die zijn omgekomen bij de Japanse bezetting. "Bij de vorige herdenking kwam de gemeentearchivaris met deze namen en sindsdien willen we die bij elke Indiëherdenking benoemen. Op die manier krijgt het een regionaal karakter en merken we dat er ieder jaar steeds een beetje meer belangstellenden op afkomen", vertelt Boidin.

Boeketten bij het Indiëmonument op het Raadhuisplein in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

In totaal waren er dertig aanwezigen waaronder Hanny van der Vliet-Cappon uit Middelburg. Zij was voor het eerst bij deze herdenking. "Mijn vader en broer hebben aan de Birmaspoorweg gewerkt en mijn moeder heeft in een jappenkamp gezeten. Ze hebben het alle drie overleefd en ik sta hier namens hen", zegt Van der Vliet Cappon. Ze is geboren en getogen in Oostburg en vindt het fijn om hier weer te zijn: "Het voelt als thuiskomen en 15 augustus werd bij ons altijd gevierd. Nu sta ik hier met mijn man en dat is erg bijzonder."

