Goedemorgen! Steekpartij, vakantiedokter en gratis schoonheidsbehandeling

Huisarts-in-opleiding Michiel Berns proeft of Zeeland zijn toekomstige thuis kan worden (foto: Omroep Zeeland)

Een toer over de Zeeuwse eilanden, een nachtje in een B&B in de Zak van Zuid-Beveland, huizen bekijken en een lunch met een huisarts. Zo ziet het verwenweekend eruit dat huisarts-in-opleiding Michiel Berns uit Leiderdorp heeft 'geboekt' bij de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie. Het is voor hem een manier om te proeven of Zeeland de plek is waar hij straks wil werken en wonen.

Ieder Mooi Goes (foto: Omroep Zeeland)

Lekker verwend worden in de schoonheidssalon is niet voor iedereen weggelegd, want er hangt vaak een prijskaartje aan. Margo Theenaart en haar dochter Sophie uit Goes vinden dat dit anders kan en bieden gratis schoonheidsbehandelingen aan voor mensen uit kwetsbare doelgroepen.

Een kuikentje voor het zomergevoel (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het weer is behoorlijk omgeslagen met vanochtend veel bewolking en plaatselijk wat regen. Er waait een matige tot krachtige westenwind. In de loop van de ochtend wordt het op meerdere plaatsen droger, maar vanmiddag is de kans op regen weer groter.