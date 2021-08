Is dokter Michiel te verleiden om in Zeeland te komen werken?

Verwenweekenden en verwenarrangementen: Zeeland probeert van alles om artsen hierheen te halen, want we hebben veel dokters nodig om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen. De kosten voor zo'n verwenweekend worden tot een maximum van 300 euro vergoed door huisartsenverenigingen en zorgverzekeraar CZ.

Niet alleen de startmogelijkheden, ook de omgeving

Michiel Berns komt oorspronkelijk uit Zutphen, woont in Leiderdorp en doet de medische vervolgopleiding tot huisarts bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij vindt Zeeland aanlokkelijk: "De mogelijkheden hier om als huisarts te beginnen zijn gunstig. En het laatste jaar van mijn opleiding zou ik hier kunnen regelen. Maar ook de omgeving, de rust en ruimte zijn factoren."

Echtgenote Roxanne werkt in het basisonderwijs. Dit uitje is ook voor haar een manier om te proeven of ze hier zou willen wonen en werken.

Michiel Berns (rechts) in gesprek met huisarts Victor Heukels uit Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens het lunchgesprek praat huisarts Victor Heukels, arts in Heinkenszand en verbonden aan de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, het echtpaar bij over de situatie in Zeeland. Heukels hecht veel belang aan de verwenarrangementen. "Voor veel huisartsen die nu in de Randstad werken of net klaar zijn, is Zeeland nog wel eens onbekend. En onbekend maakt onbemind."

Zeeland onder de aandacht brengen

Zeeland biedt volgens Heukels veel en dat wordt op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Behalve het verwenweekend is er bijvoorbeeld het project de Vakantiedokter. "Door hier tijdelijk te verblijven of te werken, kunnen we Zeeland onder de aandacht brengen. Het is er goed werken en wonen, de woningkrapte is hier nog niet zo groot als in de Randstad en er is keuze tussen kleine en grote groepspraktijken. Daarnaast hebben jonge huisartsen vaak een partner die werk zoekt en daarbij kunnen we ook ondersteuning bieden."

Vol vertrouwen

Gaat het Heukels lukken om Michiel over te halen om naar Zeeland te komen? "We zien dat veel huisartsen die hier tijdje gewerkt en gewoond hebben veelal de keuze maken om zich hier te vestigen. Dus ja, daar heb ik alle vertrouwen in."