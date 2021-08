Langverwachte verbouwing Museum Hulst van start

's-Landshuis in Hulst, het nieuwe pand van het museum (foto: Gemeente Hulst)

Museum Hulst bevindt zich nu nog aan de overkant van de Steenstraat, maar al in 2018 ontstonden er plannen voor een verhuizing. "We wilden graag meer ruimte en een toegankelijker gebouw. Al die middeleeuwse trapjes zijn leuk, maar niet handig voor mensen die slecht ter been zijn", vertelt Zandvoort in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Vandaag begint de langverwachte verbouwing dan echt. Het gebouw wordt ontruimd, er worden liften geïnstalleerd en dan moet het nog ingericht worden. De nieuwe inrichting is ontworpen door een professioneel bedrijf, in samenspraak met het bestuur: "Welk meubilair, welke kleuren de muren krijgen, daar zijn we allemaal betrokken bij geweest."

Twee miljoen uitgetrokken voor verbouwing

Door de gemeente is maar liefst twee miljoen euro uitgetrokken voor de verbouwing van het monumentale pand. En dat is al duurder dan verwacht. Zandvoort legt uit: "Een aantal plannen moesten we achterwege laten vanwege de kosten, maar het valt ook duurder uit vanwege de prijzen in de bouw. Dat zie je overal."

Ook inhoudelijk krijgt het museum een update (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de aankleding krijgt een update, ook het thema van het museum zal iets verbreed worden: "Het wordt echt een geschiedkundig museum over Hulst en de omgeving. Maar het wordt wel modern, met de nodige technologische middelen. Eigenlijk alles wat erbij hoort in een modern museum", aldus Zandvoort.

En als het aan Zandvoort ligt, blijft het niet bij deze ontwikkeling: "We zouden graag nog meer ruimte willen, maar daar was geen geld meer voor. Daar hopen we in een volgende fase nog eens wat middelen voor te krijgen."

