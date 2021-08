Met deze tips van het KNRM kunnen suppers veilig het water op

Suppers gaan de zee op (foto: Ria Brasser)

Het is razend populair, suppen. Zeker in de zomervakantie brengen veel mensen hun dag peddelend door op het water. Maar dat gaat niet altijd goed. "We komen wel eens in actie om watersporters te redden", vertelt Mario Rentmeester van de KNRM. "Het komt ook wel eens voor dat er materiaal aangetroffen wordt, bijvoorbeeld een board of een vlieger."

Onnodig uitrukken

Als daar geen persoon bij aanwezig is, wordt er een zoekactie op touw gezet. "In veel gevallen is het dan zo dat de persoon die bij het materiaal hoort al lang veilig op de kant staat." Om zo'n incident te voorkomen, raadt de KNRM aan om een Be Traceable sticker op het materiaal te plakken. Daar schrijf je je naam en telefoonnummer op, zodat je gebeld kunt worden als je materiaal in het water gevonden wordt.

8 tips voor een onbezorgde suptocht Als KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) willen we er samen met jou... Posted by KNRM Veere on Saturday, August 7, 2021

Andere preventietips zijn: bereid je goed voor, draag een reddingsvest, wees bewust van je omgeving, sup samen, zorg dat je de vaarregels kent, neem je telefoon mee en gebruik het enkelkoord. Dat laatste, de leash (een elastisch koord), zorgt ervoor dat suppers met hun enkel aan hun board vastzitten. "Als je onverhoopt van je sup afvalt, heb je altijd een drijvend object in je buurt waar je weer op kunt klimmen", legt Rentmeester uit.

Met de preventietips hoopt de KNRM te voorkomen dat ze onnodig moeten uitrukken. "Wij staan 24/7 paraat om mensen te redden, maar de bemanningsleden zijn allemaal vrijwilligers. Als je van je werk weggeroepen wordt om iemand te zoeken die al lang thuis aan de koffie zit, dan is dat natuurlijk niet zo leuk."

Luister hier de tips in het interview terug met Mario Rentmeester.

