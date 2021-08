Vast in quarantaine op Mallorca: het overkwam Pavel uit Vlissingen

Om te vieren dat hij zijn havodiploma had gehaald, ging Pavel samen met twee vrienden een weekje naar Mallorca voor een welverdiende vakantie. De jongens hadden een toptijd in Magaluf, populair onder jongeren vanwege het bruisende uitgaansleven. "Niet alle clubs waren open, maar sommige wel, we zijn zo'n drie avonden lekker uitgegaan."

Vol goede moed

Een dag voor vertrek stapte Pavel vol goede moed één van de vele 'medical centers' binnen. "Mijn maten waren volledig gevaccineerd en hadden dus een QR-code, maar ik heb nog maar één Pfizer-vaccin gehad en had dus een negatieve test nodig voor een QR-code. Ik maakte me niet druk, ik had nergens last van."

Toen Pavel een half uurtje later terugkeerde voor de uitslag, stortte even alles in. "Ik bleek positief te zijn. Voor de zekerheid heb ik op de dag van vertrek nog een test gedaan, maar ook die was positief."

Pavel zit in quarantaine op Mallorca (foto: Pavel)

Nadat hij zijn vrienden had uitgezwaaid, zat er voor Pavel niets anders op dan zich te melden bij één van de quarantainehotels op Mallorca. "Ik had ongeveer vijftien kilo aan eten en drinken ingeslagen, omdat ik gehoord had dat het eten heel slecht is in die quarantainehotels.

Ik heb ongeveer twee uur staan wachten voor het hotel, maar werd niet binnengelaten, omdat ik niet volgens het protocol had gehandeld. Je moet eigenlijk na een positieve test in je hotel blijven en wachten tot je wordt opgehaald door een ambulance die je naar een coronahotel brengt. "

Zeshonderd euro

Zijn familie in Nederland regelde een ander hotel voor hem. "Zeshonderd euro voor elf nachten. Dat was het echt niet waard. Er was geen koelkast, dus al het eten heb ik weg kunnen gooien. Verder was het supergehorig. Ik kon gelukkig de rest van de nachten annuleren en heb nu iets beters gevonden."

Verrot

De Vlissinger voelt zich lichamelijk goed, maar geestelijk minder. "Ik heb een loopneus en ben een beetje verkouden. Dus dat valt wel mee. Maar ik voel me verder heel slecht. Ik zit hier in m'n eentje, ik kan niks en moet alles zelf uitzoeken."

Groot avontuur

Pavel laat zich over een dag of vier opnieuw testen in de hoop dat de uitslag dan negatief is en hij op het eerste het beste vliegtuig naar Nederland kan stappen. Overigens is van Pavels spaarrekening weinig meer over. "Ik heb nu natuurlijk extra hotelkosten en ook moet ik een nieuwe vlucht boeken. Het is allemaal heel erg balen, maar over een tijdje kan ik het misschien zien als een groot avontuur waar ik veel van heb geleerd."