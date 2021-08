Karina: 'Wat is het heerlijk om zo verwend te worden, ik voel me als herboren'

"We haalden allebei geen voldoening meer uit onze vorige baan", zegt Margo. "Ik werkte in de zorg en mijn dochter als visagist en nagelstylist en toen bedacht ik als we dat combineren dan kunnen we mensen die zorg nodig hebben een verwendag geven." Sophie was ook meteen enthousiast: "Ik doe wel hetzelfde werk, maar voor een doelgroep die veel dankbaarder is en dat geeft mij ook een goed gevoel."

Bedrijven sponsoren

De vrouwen worden gesponsord door verschillende bedrijven waardoor ze de behandelingen gratis kunnen aanbieden. "We benaderen de klanten of ze worden uitgenodigd door naasten. Ze kunnen dan twee keer voor niets bij ons terecht en daarna tegen gereduceerd tarief", vertelt Margo.

In hetzelfde pand zit aan de voorkant een winkeltje. "Particulieren huren stellingen en de huur die wij ontvangen gaat ook naar de stichting. Op die manier proberen we de schoonheidssalon zelf ook draaiende te houden en we werken alleen met vrijwilligers", benadrukt Margo.

Sophie Theenaart zorgt ervoor dat de eerste klant Karina Polderman stralend de salon verlaat (foto: Omroep Zeeland)

Karina Polderman, de eerste klant, is blij met het initiatief van moeder en dochter. "Ik ben arbeidsongeschikt verklaard en ik heb geen geld om dit te doen", vertelt ze. Polderman krijgt een gehele make-over en verlaat de salon met een zelfverzekerd gevoel. "Het is heerlijk om zo verwend te worden. Ik voel me als herboren en vind het fantastisch dat de dames dit doen. Zoiets bestaat ook nog niet voor de kwetsbare doelgroep in Goes."

Ontmoetingsplaats met huiskamergevoel

De doelgroep waarvoor de behandelingen bedoeld zijn, is heel breed. "Denk aan eenzame mensen, gehandicapten of mensen in een lastige financiële situatie", zegt Margo. In eerste instantie wilden de vrouwen bij de mensen langsgaan, maar vanwege corona besloten ze toch een fysieke salon te openen. "Mensen zitten al lang genoeg thuis en daarom willen we ze echt een uitje bezorgen. De salon is meer een ontmoetingsplaats met huiskamergevoel in de strijd tegen eenzaamheid."