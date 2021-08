Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op

Verpleegkundigen op de ic in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis Adrz in Goes heeft vier patiënten uit Zuid-Holland opgenomen. Het is voor het eerst sinds weken dat het ziekenhuis weer patiënten van buiten Zeeland ontvangt. Ziekenhuizen in de regio Zuidwest werken samen en verdelen coronapatiënten op het moment dat een ziekenhuis overbelast raakt.

Zeven patiënten op de IC

In totaal worden zeven mensen behandeld op de intensive care, vier in Goes en drie in Terneuzen. Op de verpleegafdeling worden acht mensen verpleegd, zeven in Goes en één patiënt in Terneuzen.

Het laagste aantal coronapatiënten sinds vorig jaar september hadden de ziekenhuizen op 21 juni jongstleden, toen er vijf patiënten in het Adrz in Goes lagen. Ziekenhuis ZorgSaam had een korte tijd zelfs geen enkele coronapatiënt meer. Daarna is het aantal patiënten langzaam gestegen. De vijftien patiënten van vandaag is het hoogste aantal sinds 17 mei.