Dit jaar hoopt Zeeland opnieuw vijftien artsen binnen te halen

Omdat we vergrijzen hebben we ook meer artsen nodig (foto: Omroep Zeeland)

Vooral huisartsen, psychiaters en specialisten ouderengeneeskunde zijn er nodig en sinds twee jaar loopt daarvoor een brede wervingsactie waaraan tientallen zorginstellingen meedoen. Door middel van congressen, speciaal opgezette websites, verwenarrangementen en het project Vakantiedokter lukte het tot nu toe om veertig medici - onder wie dertig huisartsen- naar Zeeland te halen.

De doelstelling voor dit jaar, is vijftien artsen te werven. Bij ViaZorg, waar ze zich buigen over arbeidsmarktvraagstukken in de zorg, is er optimisme om dit doel te halen.

We worden ouder waardoor de zorgvraag gaat toenemen. En binnen acht jaar gaat ook nog eens de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen, in veel gevallen is er geen opvolger. In 2018 zocht Zeeland binnen vijf jaar honderdzestien huisartsen, twintig psychiaters en tien specialisten ouderengeneeskunde in verband met pensionering, zo blijkt uit cijfers van organisatie ViaZorg.

Volgens Jelmer Holm van ViaZorg gaat het om een een langdurig traject. "Het is niet zo van je belt een arts op en je zegt dat het hier leuk wonen is vlakbij het strand en dat ze dan zeggen: 'het is goed, ik kom'. Zo werkt het niet. Ook de partner moet werk hebben en er zijn vaak kinderen die meekomen. Het kan soms snel gaan, maar soms duurt het ook jaren. Maar ik kan zeggen dat er mensen geïnteresseerd zijn geraakt om in Zeeland te komen werken dus ik heb goede hoop dat we de doelstelling halen."

Behalve op artsen in Nederland richt ViaZorg zich tegenwoordig ook op specialisten uit het buitenland. Hiertoe wordt volgens Holm de samenwerking versterkt met het Expat Center in Terneuzen. Dat bemiddelt al in de vraag naar thuiszorgmedewerkers: bij Tragel gingen eerder Spaanse thuiszorgsters aan de slag.

Volgens Holm kan het Expat Center vooral een rol spelen in het verzorgen van een Zeeuws warm welkom voor internationals. "Dus niet alleen hoe kunnen we medisch specialisten hier naartoe halen. Maar ook dat ze het naar de zin te hebben als persoon en niet alleen om er te werken als arts.

Ook via het project de Vakantiedokter kunnen huisartsen kennis maken met Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Omdat het tekort aan medici een landelijk probleem is wordt er volgens Holm breed ingezet en bijvoorbeeld ook gekeken naar andere manieren om de zorg te kunnen behouden. "Door bijvoorbeeld extra mensen op een andere manier op te leiden, zodat specialismen vergroot kunnen worden. En door anders te werken."

Een voorbeeld van dat laatste is bijvoorbeeld dat er in de gehandicaptenzorg gekeken wordt of de arts verstandelijk gehandicapten van een organisatie regionaal kan samenwerken. "Het belang van het regionale gaat dan voor op het belang van de eigen organisatie", aldus Holm.

Lees ook: